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Miguel Ángel Manrique sobre "Doris y Renzo": “La literatura es el campo de la inutilidad”

El escritor colombiano Miguel Ángel Manrique ha sido ganador del Premio Nacional de Novela del Ministerio de Cultura de Colombia y del Premio de las Bellas Artes de Cuento Hispanoamericano Nellie Campobello. Desde "El canto de las moscas" de María Mercedes Carranza y en diálogo con la novela negra latinoamericana, despacha una historia que nos narra como una sociedad mezquina, la bella verdad de la que somos capaces y una idea de justicia que no siempre se transa.

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Juan Camilo Rincón – @JuanCamiloRinc2
19 de septiembre de 2026 – 09:00 a. m.
Miguel Ángel Manrique
Miguel Ángel Manrique es oriundo de El Carmen de Bolívar y también ha sido profesor.
Foto: Cortesía

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En un mundo donde hacer trampa suele ser un asunto rentable, el hecho de “traspasar ciertos límites para encontrar la verdad o para tumbar a ciertos poderes corruptos” puede convertirse en una opción defendible. En "Doris y Renzo, el canto de las moscas", publicado por la editorial española Pre-Textos, la aparición del cadáver de un alto oficial del Ejército en la habitación de un hotel es el punto de partida de una novela policiaca donde el arte, los artistas contemporáneos (“unos completos desquiciados”), el periodismo y la verdad se…

Por Juan Camilo Rincón – @JuanCamiloRinc2

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