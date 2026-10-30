Ministerio de Cultura regresa las piezas retiradas de las salas del Museo Nacional

Entre este 29 y 30 de octubre fueron regresadas a las salas del Museo Nacional, en buen estado, las piezas que habían sido retiradas el pasado 15 de octubre, según conoció El Espectador. La devolución se hizo en cumplimiento de un fallo del Juzgado 24 de Familia de Bogotá, que el 28 de octubre ordenó al Ministerio de Cultura restituirlas en un plazo de 48 horas . La sala "Fuerza, fe y sustancia" permanece cerrada mientras se completa el montaje de las obras.

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La decisión del juez respondió a la acción de tutela presentada por el congresista del Pacto Histórico Gabriel Becerra junto con colectivos LGBTIQ+. En la admisión de tutela, con fecha del 19 de octubre, el juzgado había ordenado que no se podían destruir o alterar las obras desmontadas y frenó nuevos retiros por su contenido sin una justificación formal. Además, pidió al Ministerio explicar quién había tomado la decisión inicial y cuáles habían sido sus fundamentos.

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En contexto: Juez ordena proteger piezas retiradas del Museo Nacional tras admitir tutela

Para el juez, las justificaciones presentadas por el Ministerio en su respuesta, enviada el pasado 20 de octubre, fueron insuficientes e indicó que no se aportó un acta del Comité de Gestión Patrimonial que respaldara el retiro de las obras. "No se identifica en las pruebas examinadas un acta de dicho Comité que documente el estudio y la aprobación del retiro efectuado el 15 de octubre de 2026, ni un concepto curatorial que explique las razones para excluir de la exhibición las piezas individualizadas en las actas de movimiento interno", se lee en el fallo.

El despacho también consideró que "existen fundamentos para amparar los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la cultura, así como para adoptar medidas que garanticen la preservación y difusión de los contenidos históricos retirados, sin sustituir las competencias técnicas y curatoriales del Museo Nacional".

Lea aquí: Los cuatro derechos que ampara la tutela que obliga a restituir obras del Museo Nacional

La orden estableció que no existe "una obligación de mantener indefinidamente cada pieza expuesta", pero sí que cualquier decisión sobre su permanencia debe sustentarse en criterios técnicos y curatoriales verificables "y ser respetuosas del pluralismo, la igualdad y la prohibición de censura, sin que las preferencias ideológicas o políticas de las autoridades administrativas constituyan, por sí solas, una razón válida para excluir contenidos de la exhibición pública".

Aunque no deben permanecer expuestas de forma indefinida, las salas de donde se retiraron las piezas ("Memoria y Nación", "Hacer Sociedad", "Tierra como Recurso", "Ser y Hacer" y "Fuerza, Fe y Sustancia") están diseñadas para que duren mucho tiempo, según explicó Andrés Góngora, antropólogo y quien ha sido curador de las colecciones de etnografía de esa institución. "¿Cuánto tiempo? No se sabe. Hasta que haya un nuevo proyecto de renovación de guiones. Si tú quieres cambiar esas exposiciones tendrías que cerrar la sala y hacer otra curaduría completa", afirmó.

El curador también precisó que “lo que se debe reponer es absolutamente todo lo que se quitó”. Eso incluye documentos, fanzines, fotografías, reproducciones, fichas técnicas, infografías, videos y audios.

En total, habían sido desmontados 63 elementos. De ellos, 22 fueron catalogados como patrimoniales, mientras que los demás se clasificaron como facsímiles, objetos de apoyo y comodatos, según la respuesta que el Ministerio de Cultura envió al juzgado.

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