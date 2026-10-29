Juez da 48 horas para restituir piezas retiradas del Museo Nacional por orden del Gobierno

El juez 24 de Familia de Bogotá ordenó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al Museo Nacional de Colombia restituir, en un plazo de 48 horas, todas las piezas de exhibición retiradas el pasado 15 de octubre de 2026. El retiro de aproximadamente 30 piezas de tres salas del museo, ordenado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, generó protestas frente a la institución y fue rechazado por distintos gremios culturales.

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La decisión resuelve la acción de tutela presentada por el congresista del Pacto Histórico Gabriel Becerra junto con colectivos LGBTIQ+. De esta manera, el despacho pasa de la medida provisional que dictó al admitir el caso, el pasado 19 de octubre, y que obligaba a conservar las piezas, a una orden que exige devolverlas a su lugar.

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Al admitir la tutela, el mismo juzgado había ordenado preservar las obras en condiciones adecuadas, abstenerse de destruirlas, trasladarlas o darlas de baja, y evitar el retiro de otras piezas por razón de su contenido sin un acto administrativo que lo justificara. También había solicitado al Ministerio explicar quién tomó la decisión y con qué fundamento.

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En la reciente decisión, el despacho encontró “que existen fundamentos para amparar los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la cultura, así como para adoptar medidas que garanticen la preservación y difusión de los contenidos históricos retirados, sin sustituir las competencias técnicas y curatoriales del Museo Nacional”.

Sin embargo, el juez precisó que el fallo “no impone al Museo Nacional de Colombia la obligación de exhibir permanentemente determinadas piezas ni impide futuras modificaciones de sus exposiciones”. Aclaró que la finalidad “es corregir la restricción injustificada que se produjo el 15 de octubre de 2026 y garantizar que las decisiones sobre los contenidos museográficos respondan a criterios técnicos, curatoriales y de conservación, y no exclusivamente al desacuerdo de las autoridades administrativas con las ideas sociales, culturales, políticas o acontecimientos históricos representados”.

Por lo tanto, el juez ordenó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en coordinación con el Museo Nacional de Colombia, devolver a las salas la totalidad de las piezas retiradas, “bajo las condiciones técnicas necesarias para garantizar su adecuada conservación”. La medida deberá cumplirse mientras las entidades adelantan una evaluación técnica y curatorial sobre su permanencia en las exposiciones, con observancia de los procedimientos internos aplicables y la intervención de las instancias institucionales competentes, incluido el comité de gestión patrimonial del Museo Nacional de Colombia, según sus competencias. Es decir, la restitución no es definitiva.

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Las obras deben volver a exhibirse mientras las entidades estudian si deben permanecer en las exposiciones. El despacho fijó, además, criterios para ese análisis, que debe considerar el valor artístico, documental e histórico de cada pieza, su aporte a la memoria colectiva y su relación con el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado, los procesos de paz y las reivindicaciones de sectores históricamente discriminados.

Para ello, las entidades deberán aplicar un enfoque diferencial y de género que reconozca las experiencias de las mujeres, la población LGBTIQ+ y otros grupos históricamente excluidos, y proteger especialmente la memoria histórica y las garantías de no repetición.

El juez advirtió que “las decisiones que se adopten deberán estar debidamente motivadas, sustentadas en criterios técnicos y curatoriales verificables y ser respetuosas del pluralismo, la igualdad y la prohibición de censura, sin que las preferencias ideológicas o políticas de las autoridades administrativas constituyan, por sí solas, una razón válida para excluir contenidos de la exhibición pública”.

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Por otro lado, el despacho aclaró que no encontró vulneraciones de otros derechos invocados por los accionantes: el buen nombre, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y el derecho a recibir información veraz e imparcial. Según explicó, las pruebas no permiten establecer una afectación específica de esas garantías distinta de la restricción al acceso a las manifestaciones artísticas, históricas y culturales que motivó la decisión.

Sobre la igualdad y la no discriminación, el juez reconoció el efecto del retiro, pero no halló pruebas de un trato discriminatorio contra los accionantes. “En cuanto al derecho a la igualdad y a la no discriminación, si bien el retiro de piezas relacionadas con las reivindicaciones de la población LGBTIQ+ y otros sectores históricamente excluidos comprometió su visibilidad y reconocimiento cultural, no se acreditaron elementos suficientes para establecer un trato discriminatorio individualizado respecto de los accionantes”. Aun así, precisó que la igualdad, el pluralismo y la prohibición de discriminación son parámetros obligatorios para la evaluación curatorial ordenada.

El juez también negó las solicitudes de disculpas públicas y otras medidas reparadoras, al considerar que no se acreditaron circunstancias que justificaran ordenarlas en la tutela. Sin embargo, dejó abierta otra vía: “Los accionantes que consideren haber sufrido daños susceptibles de reparación puedan acudir a los mecanismos judiciales o administrativos correspondientes, ante las autoridades competentes, para reclamar las medidas a que estimen tener derecho”.

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