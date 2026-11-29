“Nosotros, el pueblo”, fueron las tres primeras palabras que los 55 delegados a la Convención de Filadelfia de 1887 decidieron plasmar en la Constitución de los Estados Unidos que acababan de debatir y escribir en el edificio del Independance Hall. Once años atrás, en julio de 1776, algunos de los mismos delegados habían firmado el Acta de Declaración de Independencia, y luego, en septiembre del 77, habían asistido al Segundo Congreso Continental, que los llevó a acordar lo que llamaron “Los artículos de la Confederación”, según los cuales se…

“Nosotros, el pueblo”, fueron las tres primeras palabras que los 55 delegados a la Convención de Filadelfia de 1887 decidieron plasmar en la Constitución de los Estados Unidos que acababan de debatir y escribir en el edificio del Independance Hall. Once años atrás, en julio de 1776, algunos de los mismos delegados habían firmado el Acta de Declaración de Independencia, y luego, en septiembre del 77, habían asistido al Segundo Congreso Continental, que los llevó a acordar lo que llamaron “Los artículos de la Confederación”, según los cuales se regiría la nueva nación. Sin embargo, aquella especie de borrador de Constitución tenía demasiados puntos grises, y en general, era considerada débil por la mayoría de los delegados de las Trece Colonias, pues en principio, no le ofrecía al gobierno central la fortaleza que según ellos requería. No tenía poderes precisos ni contundentes ni poseía las herramientas necesarias para mantener algún orden en el estado de cosas de las Trece Colonias.

Ante la debilidad de aquel gobierno central, más de papel y letra impresa que de poder y de acción, y la de los distintos estados, Alexander Hamilton, delegado de Virginia y edecán de Washington durante la guerra de independencia, propuso que la Confederación se volviera a reunir para afinar los artículos que habían sido aprobados durante el Segundo Congreso Continental, y agregar otros si era necesario. El 25 de mayo 1787 se encontraron, y al día siguiente aprobaron por unanimidad una moción para que se cerraran las puertas y las ventanas del edificio mientras se iban sucediendo las deliberaciones e hicieran un juramento de que nada de lo que se hablara saldría de allí. Luego determinaron que George Washington fuera el presidente de aquellas asambleas, y le ofrecieron el sillón principal de la Sala de Asambleas, fabricado en 1779, que en la parte de arriba de su respaldo tenía la imagen de un sol que estaba naciendo.

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Aquella pequeña imagen acabó por ser decisiva en la historia de los Estados Unidos. Según James Madison, miembro de la Cámara de Representantes de Virginia y delegado del estado a la Convención Constitucional, Benjamín Franklin observaba muy a menudo la figura del sol que tenía Washington a sus espaldas, creada en caoba por el ebanista John Folwell, y comentaba que los pintores tenían muchas dificultades para determinar si los soles de sus obras eran nacientes o soles del ocaso, y que él se preguntaba muy a menudo si el trabajo que estaban realizando en el Independance Hall anunciaba el nacimiento de la joven nación, o su deceso. El 17 de septiembre, cuando la mayoría de los creadores de la Constitución la firmaron, Franklin dijo que se sentía aliviado, pues ya sabía que el sol de la silla de Washington era naciente y no poniente.

La Constitución que se creó estaba basada en gran medida en el pensamiento y las obras de John Locke, Montesquieu, Thomas Hobbes y Rousseau. El primero, nacido casi ciento cincuenta años antes en Inglaterra, había publicado “Dos tratados sobre el gobierno civil”. Allí, refutaba el derecho divino de los reyes, defendía la posibilidad de un gobierno limitado que surgiera de un acuerdo entre los gobernados, y que debería proteger sus libertades y derechos naturales, vida, libertad y propiedad. Los gobiernos deberían existir, esencialmente, para promover el bien público, que era como decir, la propiedad, el comercio y la producción. “Que gobiernen con moderación”, escribía, dejando muy en claro que el enemigo principal de los gobernantes era el autoritarismo, a menudo proveniente de la ambición. Para Locke, la educación era fundamental en una sociedad, pues solo desde allí podrían desarrollarse el conocimiento, la libertad y el poder de decisión.

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Charles Montesquieu escribió “El espíritu de las leyes” en 1748, luego de haber viajado por Europa y de haberse enfrentado al reinado de Luis XVI en su país, Francia. Cuando conoció la manera en que funcionaba el parlamento británico, se burló de la monarquía de su país y de la iglesia católica, pero era noble y tenía el apoyo de varios otros nobles que abogaban por él ante el rey. Para Montesquieu, el ser humano por naturaleza era medroso, por ello evitaba los conflictos y las guerras, pero también necesitaba alimentarse, y esa necesidad lo llevaba a tener que relacionarse con los demás. “En cuanto el hombre entra en sociedad, pierde la noción de su debilidad, la igualdad desaparece y entonces comienza el estado de guerra”, escribió. Aquel estado de guerra era el que había llevado a los humanos a crear las leyes y los gobiernos y los distintos sistemas de orden, cuya base no era la eminente y natural razón, sino el miedo.

Para él, los gobiernos ideales eran los que tenían el poder dividido. Por ello, concluyó que el sistema ideal de gobierno debía tener los tres poderes fundamentales, legislativo, ejecutivo y judicial, separados, pues solo así podrían controlarse mutuamente y evitar que uno terminara imponiéndose a los otros. Según la leyenda, su propuesta había surgido luego de estudiar el gobierno británico y de haber concluido que allí los tres poderes esenciales estaban separados y eran igual de fuertes, pero no era tan así, pues el legislativo tenía una marcada influencia en los otros dos, incluido el ejecutivo, liderado por el rey. De cualquier manera, las ideas de “El espíritu de las leyes” fueron decisivas para los delegados que discutieron, escribieron y firmaron la Constitución de los Estados Unidos, y después, durante los meses siguientes, cuando entró en un candente proceso de ratificación en el que comenzaron a delinearse dos bandos prácticos e ideológicos.

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De Rousseau, los miembros de la asamblea constitucional de Filadelfia tomaron su idea general de que el pueblo era o debía ser el soberano, no un rey ni alguna figura similar. Por ello, la primera frase de la Constitución decía “Nosotros, el pueblo”. Rousseau escribió en “El contrato social”, 1762, que el hombre nacía libre, y en todas partes estaba encadenado. Los autores de la carta magna estadounidense tuvieron aquella premisa muy presente durante los meses en los que debatieron, y por ello, uno de los temas de base fue la esclavitud. En el texto jamás utilizaron el término, pero en diversos capítulos lo trataron y se comprometieron a proteger la esclavitud, o a facilitarla. Finalmente, decidieron para los usos electorales y el pago de impuestos que cada esclavo tendría un valor de tres quintas partes, pero al mismo tiempo determinaron que antes de 1808 el Congreso no podría prohibir su importación.

Pasados casi 70 años, en 1865 y tras la guerra civil, la Constitución incluyó la decimotercera enmienda, que prohibió la esclavitud. Sin embargo, tuvieron que transcurrir muchos años más y demasiados sucesos para que el pueblo, en su mayoría, aceptara aquella especie de libertad. Las cadenas de las que había hablado Rousseau siguieron allí, pero no solo para los descendientes de los esclavos, sino para toda la ciudadanía, y en conceptos absolutos, para toda la humanidad. Como lo esbozó David Hume en su “Tratado de la naturaleza humana”, jamás hubo ni habrá una Constitución perfecta, pues la historia no era perfecta ni lineal.

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