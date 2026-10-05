Murió el columnista y periodista caleño Mario Fernando Prado, a los 76 años

Algunos lo conocieron como "Piano" y otros como "Sirirí", por el pseudónimo bajo el cual escribía sus columnas que se leyeron en el medio caleño durante 40 años y que hacía alusión al pájaro y "hacía referencia a que…

Mario Fernando Prado murió en la madrugada del lunes, luego de semanas luchando contra el cáncer, según informó El País de Cali, medio para el que escribía columnas de opinión. El músico, periodista y columnista falleció en Cali, a los 76 años. Además de escribir, Prado se desempeñaba como abogado, publicista y pianista empírico.

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Algunos lo conocieron como "Piano" y otros como "Sirirí", por el pseudónimo bajo el cual escribía sus columnas que se leyeron en el medio caleño durante 40 años y que hacía alusión al pájaro y "hacía referencia a que siempre estaba encima de la gente molestando", reseñó Blu Radio.

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“En Cali despedimos a un hombre que hizo de esta ciudad su casa, su inspiración y su escenario: Mario Fernando Prado. Abogado, publicista, periodista, columnista de El País y amante de la música, Mario Fernando deja una huella profunda en la vida cultural y periodística de nuestra ciudad. Su piano, sus entrevistas, sus columnas y, sobre todo, su manera de contar y querer a Cali harán parte de nuestra memoria. A su familia, amigos y a todos quienes compartieron su vida y su talento, un abrazo solidario en este momento de tristeza”, manifestó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Además de sus columnas, Prado se destacó en El País de Cali por dirigir la página Gente Joven. "Más allá de su unión con la pluma, Mario Fernando también ejercía como administrador de empresas, abogado y publicista. Aprovechando sus conocimientos en esos ámbitos, decidió crear la agencia MF Publicidad Mercadeo Limitada", aseguró el medio.

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Su carrera periodística no se limitó a la escritura, pues durante años, condujo su programa "Mario Fernando Piano", en el que entrevistaba a diferentes figuras públicas de la ciudad y la región, mientras tocaba este instrumento. Sin embargo, su trayectoria se extendió también a la radio en espacios como "Oye Cali".

“Con mucha tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Mario Fernando Prado. Se va un hombre que, con su talento y su manera tan particular de contar y entender nuestra realidad, se convirtió en un personaje icónico de Cali y del Valle”, manifestó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Mario Fernando Prado ganó dos premios Simón Bolívar y, en 2024, obtuvo un reconocimiento especial por parte de la Alcaldía de Cali en los Premios Alfonso Bonilla Aragón.

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