Museo del Louvre reabre parcialmente tras el robo histórico de sus joyas

El Museo del Louvre reabre sus puertas al público este miércoles 22 de octubre, por primera vez desde el robo ocurrido hace tres días. Sin embargo, la Galería de Apolo, de la que los ladrones se llevaron ocho joyas de la corona francesa, permanecerá cerrada por un tiempo indefinido.

El debate sobre la seguridad del museo también marcará la comparecencia en el Senado de la presidenta del Louvre, Laurence des Cars, en el cargo desde 2021, mientras los investigadores continúan analizando los rastros y pruebas que dejaron en su huida los cuatro integrantes del comando que perpetró el golpe el domingo pasado en apenas siete minutos.

Reapertura parcial tras un golpe de 88 millones de euros

El Louvre, evaluando el robo en 88 millones de euros según la fiscal de París, Laure Beccuau, abrirá nuevamente al público, pero la Galería de Apolo seguirá cerrada “un cierto tiempo”, según indicó una portavoz del museo.

El domingo, el museo fue evacuado tras el robo poco después de las 09:30 a.m., y aunque el lunes estaba preparado para recibir visitantes, los responsables decidieron finalmente mantenerlo cerrado. El martes, como es habitual, fue el día de cierre semanal.

Dos de los ladrones penetraron en la Galería de Apolo tras subir a la primera planta mediante una camioneta con montacargas utilizada en mudanzas, estacionada en el flanco sur del museo, a la vista del público. Una vez dentro, realizaron un boquete en el cristal de una de las puertas del balcón y reventaron con discos de corte dos vitrinas, una con joyas de la época de Napoleón y otra con las joyas de la corona de Francia. En su huida, perdieron la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, que además resultó dañada. Toda la operación duró siete minutos.

Más allá del valor económico de las piedras preciosas, este robo “supera incluso al de la Mona Lisa en 1911”, según el historiador Eric Anceau, especialista en la historia de Francia y Europa del siglo XIX. Las piezas sustraídas representan una parte del patrimonio histórico francés y su conjunto tiene un valor inestimable.

Indignación por la falta de seguridad

La indignación por la falta de seguridad en el Louvre y otros museos franceses ha cobrado fuerza. Laurence des Cars será interrogada este miércoles en el Senado por la Comisión de Cultura, Comunicación y Deportes sobre los fallos de seguridad del museo.

La ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, defendió el martes el refuerzo del dispositivo de seguridad, que ha sido complejo por regulaciones administrativas. Destacó que Des Cars encargó auditorías en 2022, 2023 y 2024 que generaron recomendaciones actualmente en proceso de implementación, incluyendo la modernización de la videovigilancia, la reestructuración de los centros de control de seguridad y el despliegue de redes de fibra óptica e informática.

“Lo ocurrido el domingo no es un incidente banal. Es un ataque grave a nuestro patrimonio histórico y una herida para todos nosotros”, señaló Dati, subrayando que el Louvre representa “la pantalla de la cultura francesa y de nuestro patrimonio”.