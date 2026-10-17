Quienes hemos dedicado nuestra vida profesional al liderazgo de museos, al cuidado de colecciones de arte y a la investigación y preservación de archivos históricos sentimos una profunda consternación ante el retiro de obras de las salas del Museo Nacional de Colombia. Nos dirigimos a ustedes para recordar algo fundamental: los museos conservan, estudian y ponen a disposición de la sociedad fragmentos de una historia plural, compleja y en permanente construcción.

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Museo Nacional: carta abierta al presidente de la República y la ministra de Cultura

Un museo no existe para imponer una ideología, sino para dar testimonio, abrir preguntas y hacer visibles las múltiples formas en que hemos construido nuestra sociedad. El presidente, que es jurista, sabe que la historia no se agota en una única versión de los hechos y que ninguna persona, partido o gobierno puede decidir unilateralmente qué partes de nuestra memoria merecen existir y cuáles deben desaparecer.

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No se trata de defender acríticamente todo lo que los museos han representado. Las instituciones culturales deben ser revisadas y transformadas. Tampoco se trata de desconocer los excesos de ciertas corrientes ideológicas, incluido un wokismo que en ocasiones ha polarizado el debate. Pero combatir una posición excluyente eliminando otras voces no corrige el problema: reproduce la misma lógica de exclusión.

Las luchas feministas, la diversidad sexual y de género, las víctimas de la violencia política y los procesos de paz no son capítulos prescindibles de nuestra historia. Son parte de ella, incluso cuando nos incomodan o nos obligan a revisar nuestras convicciones.

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Ninguna de las obras retiradas carece de moralidad. Al contrario: hay en ellas un deber moral, el de contribuir a que este mundo sea capaz de abrazar sus múltiples realidades.

El arte no existe para confirmar nuestras certezas, sino para ampliar los límites de lo que podemos ver, comprender e imaginar. Suprimir esas voces en nombre de la moral es confundir la ética con la censura y reducir la complejidad de la experiencia humana a una única forma de entender el mundo.

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Señores, un museo no es su casa ni la de ningún particular. Es una institución al servicio de la sociedad, construida con el trabajo de generaciones de investigadores, conservadores, curadores, artistas y comunidades. Sus colecciones y relatos no pueden quedar sometidos a las preferencias personales de quienes ejercen temporalmente el poder.

El Consejo Internacional de Museos (ICOM) y la UNESCO defienden la independencia profesional de estas instituciones y su función como espacios de conocimiento, diálogo, aprendizaje y debate público. En un museo deben poder encontrarse pensamientos opuestos, luchas sociales, reivindicaciones colectivas e historias que incomodan.

Mostrar esas historias no significa imponer una posición única. Significa reconocer que muchos de los derechos que hoy consideramos fundamentales fueron conquistados mediante luchas, resistencias y debates que merecen ser documentados y discutidos.

Colombia no necesita museos que confirmen las certezas de quienes detentan el poder. Necesita instituciones capaces de albergar nuestras contradicciones, hacer visibles nuestras diferencias y permitirnos comprender que ninguna identidad colectiva se construye borrando las experiencias de los demás.

Defender los museos es defender el derecho de una sociedad a conocerse en toda su complejidad, así como el arte, la investigación, la libertad de pensamiento y la posibilidad de disentir.

Las obras retiradas tienen que volver a su sitio.

Un país que borra los testimonios que lo incomodan no protege su historia: renuncia a comprenderla.

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