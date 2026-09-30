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Náfer Durán: un caballero de sombrero y acordeón 

El Rey Vallenato de 1976 y primer acordeonero de Diomedes Díaz murió este 29 de septiembre, a los 93 años. Durán, nacido en El Paso, creció entre el trabajo del campo, las parrandas y una familia de músicos. Fue un juglar que aprendió a tocar de oído y convirtió en canciones algunas de las historias de su vida. Entrevista inédita.

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Farouk Caballero
30 de septiembre de 2026 – 03:02 p. m.
90 años del juglar vallenato Nafer Durán, el hacedor de melodías
El acordeonista Nafer Durán fue homenajeado por su 90 cumpleaños en El Paso, Cesar.
Foto: Cortesía: Fundación Color de Colombia

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En la literatura, los grandes héroes se identifican con un objeto mágico. El Rey Arturo tiene su Excálibur, Aquiles su armadura, Poseidón su tridente y Thor su martillo. Sin esos objetos, ellos pierden su poder. Igual sucede con el Rey vallenato de 1976, Náfer Santiago Durán Díaz.

Náfer fue un protagonista de la mitología vallenata, pero a diferencia de los dioses y semidioses de otras tierras, este guerrero del folclor es de carne y hueso. Su talento estaba en su mente y en sus manos, las cuales se educaron arando la tierra, cultivando su…

Por Farouk Caballero

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