Qué hacer este fin de semana en Bogotá: conciertos, obras de teatro y más planes

Planes en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🕺Show de danza internacional en el Teatro Cafam

Fecha: 16 de agosto

Hora: 5:00 p. m.

Lugar: Teatro Cafam (Avenida Ak 68 #90–88)

Boletería: entradas disponibles en Tu Boleta y en taquilla

Sobre el evento: el Teatro Cafam se llenará de música, color y tradición con América, América, América, el más reciente espectáculo del Ballet Tierra Colombiana, dirigido por el maestro Fernando Urbina. Más de 100 artistas en escena, acompañados en vivo por el Grupo Cascabel bajo la batuta de Julio César Guarín, llevarán al público a un recorrido vibrante por los ritmos y danzas que dan identidad al continente: desde la samba brasileña y la saya boliviana hasta el tamborito panameño y la alegría del folclor colombiano. Con una historia de amor prohibido como hilo conductor, la puesta en escena celebra la mezcla de culturas que dio origen a América, en un despliegue de vestuarios, coreografías y emociones que han hecho de esta compañía una de las más reconocidas del país.

🎵Conciertos gratis Orquesta Filarmónica de Bogotá

Fecha: 15 y 16 de agosto

Hora: 4:00 p. m y 7:00 p. m.

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá

Entrada: Libre hasta completar aforo

Sobre el evento: la Orquesta Filarmónica de Bogotá presentará La canción de la tierra, la obra más personal y profunda de Gustav Mahler, en dos conciertos gratuitos en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional. El primero será el viernes 15 de agosto a las 7:00 p. m., y el segundo, el sábado 16 de agosto a las 4:00 p. m., este último en memoria de Helena Posada de Salazar, primera secretaria de la Fundación Filarmónica Colombiana. Ambos estarán dirigidos por Joachim Gustafsson y contarán con la participación de la mezzosoprano rusa Ksenia Leonidova y el tenor Xavier Moreno. La entrada será libre hasta completar aforo.

💃Festival Bogotá Ciudad de Folclor

Fecha: 17 de agosto

Horario: varios horarios

Lugar: Teatro Jorge Eliécer Gaitán

Boletería: gratuito

Sobre el evento: el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a disfrutar del XIII Festival Bogotá Ciudad de Folclor, que tendrá lugar el 17 de agosto en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, con las agrupaciones ganadoras de la Beca Festival Bogotá ciudad de Folclor 2025. El evento reunirá propuestas que dialogan entre bailes tradicionales y contemporáneos, con el objetivo de visibilizar y fortalecer las expresiones dancísticas nacionales e internacionales. Además de las presentaciones artísticas, el festival contará con una agenda académica en escenarios distritales, que incluye talleres, laboratorios, clínicas de experiencia y actividades inmersivas para que el público no solo sea espectador, sino también parte activa de estas tradiciones. Consulte la programación aquí.

Recomendación literaria: “La biblioteca de la niebla”

Editorial: Editorial Planeta

Páginas: 608

Precio: $ 89.000

Sobre el libro: La biblioteca de la niebla, del autor alemán Kai Meyer, es una novela histórica inspirada en hechos reales que combina misterio, romance, aventura y el poder de los libros. Ambientada entre 1917, 1928 y 1957, recorre desde San Petersburgo revolucionaria hasta la Costa Azul francesa, pasando por Leipzig, la “ciudad de los libros”. Tres protagonistas —Artur, Liette y Thomas— se ven unidos por una biblioteca oculta en una villa junto al mar, espacio que guarda secretos políticos, amores prohibidos y memorias que desafían al olvido. Considerada la respuesta alemana a la obra de Carlos Ruiz Zafón y éxito de ventas en Der Spiegel, esta historia coral rinde homenaje a la literatura como refugio y arma, explorando cómo las palabras pueden atravesar guerras, generaciones y destinos.

📽️“Bernadette de Lourdes” llega a cines

Fecha: 16 y 17 de agosto

Lugar: Cine Colombia / Cineco Alternativo

Duración: 100 minutos

Género: musical

Bernadette de Lourdes: el musical francés llega a cines el 16 y 17 de agosto, presentado por Cine Colombia y Cineco/Alternativo, y se proyectará en 16 salas de 9 ciudades del país. La obra narra la vida de Bernadette Soubirous, joven que en 1858 afirmó haber visto a la Virgen María en la gruta de Massabielle, en los Altos Pirineos, y cuyo testimonio dio origen a uno de los lugares de peregrinación católica más visitados del mundo.

El musical combina música, narrativa y puesta en escena para relatar cómo Bernadette enfrentó la desconfianza de su entorno, la oposición de autoridades civiles y eclesiásticas, y la llegada de peregrinos que difundieron su historia. Basado en documentos históricos y actas de la época, el espectáculo fue producido por Roberto Ciruelo, con música de Grégoire, dirección de Serge Denoncourt y la voz de Eyma, y ha sido presentado en escenarios internacionales. Bernadette fue canonizada en 1933 por el Papa Pío XI, y el musical lleva a la pantalla sus experiencias místicas y su impacto en la historia de Lourdes.

🖼️ “SERámicAnimal”, nueva exposición permanente del museo arqueológico MUSA

Horario: 10:00 a. m a 5:00 p. m.

Lugar: Museo arqueológico MUSA (Cra. 6 #7-43, Bogotá)

Sobre el evento: el Museo Arqueológico MUSA celebra el cumpleaños 487 de Bogotá con la apertura de SERámicAnimal, una exposición permanente en la Casa del Marqués de San Jorge que reúne más de cien piezas de cerámica prehispánica de distintas regiones del país. Lejos de ser una simple muestra sobre fauna, la propuesta invita a descubrir un archivo vivo de mutaciones y transformaciones, donde el barro conserva la memoria de lo que fue y lo que podría volver a ser.

Desarrollada con el apoyo de Brown University, la University of Chicago y el Colectivo MUSA, la curaduría explora lo ambiguo, lo afectivo y lo simbólico, reafirmando el compromiso del museo con la protección y difusión del patrimonio cultural.