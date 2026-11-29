Rushdie llegó a Guadalajara para presentar su nueva obra, La penúltima hora, con la que regresa a la ficción tras el intento de asesinato que sufrió en Nueva York en 2022….

El escritor británico de origen indio Salman Rushdie habló sobre los ataques contra los libros y la vigencia de la lectura en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. "Curiosamente, la gente que ataca los libros es gente que no lee libros", afirmó. También celebró que, pese a los pronósticos sobre la desaparición del libro, "cada vez se abren más librerías".

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

“La gente que ataca los libros es gente que no lee libros”: Rushdie en la FIL de Guadalajara

Rushdie llegó a Guadalajara para presentar su nueva obra, La penúltima hora, con la que regresa a la ficción tras el intento de asesinato que sufrió en Nueva York en 2022. Durante su intervención en el mayor certamen editorial del mundo en español, mostró su ironía característica y recordó que en su familia "todos los libros eran sagrados". El autor de Los versos satánicos recibió una gran ovación de los asistentes.

Lea aquí: La máquina de escribir de García Márquez es declarada Bien de Interés Cultural

En su conversación también señaló la falta de sentido del humor como otra de las "señales" de identidad de los regímenes autocráticos.

El escritor se mostró contento con los resultados de las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos, en las que el presidente, Donald Trump, sufrió una derrota y su partido, el Republicano, perdió el control del Congreso frente a los demócratas.

"Hay vientos de cambio, Estados Unidos cambiará a partir de enero cuando se instale el nuevo Congreso. Espero que se extienda a otros países", afirmó.

El escritor, de 79 años y nacido en Bombay (India), contó que después de publicar Cuchillo, libro en el que relata el intento de asesinato que sufrió, se le volvieron a abrir las "puertas de la imaginación", lo que lo llevó a retomar la ficción. En la charla también mencionó a Kafka, Borges y Goya entre sus influencias.

Le sugerimos: Montesquieu, Rousseau, Locke y su influencia en la Constitución de los Estados Unidos

Además de Rushdie, la FIL de Guadalajara, que celebra sus cuarenta años con Italia como invitada de honor, contará con autores como el italiano Alessandro Baricco, las mexicanas Alma Delia Murillo y Julieta Venegas, la chilena Isabel Allende, el español David Uclés y el expresidente chileno Gabriel Boric, entre otros.

Uno de los platos fuertes del encuentro será el homenaje al mexicano Juan Rulfo, de cuyo fallecimiento se cumplen cuarenta años. Para la ocasión se montó un pabellón inmersivo en el que los asistentes podrán sumergirse en el universo de Pedro Páramo, su obra más conocida.

Considerada la feria más importante del mundo en habla hispana, la FIL recibirá a novecientas escritoras y escritores de 41 países y ofrecerá cerca de 3.000 actividades, entre ellas 650 presentaciones de libros. Se espera la asistencia de 950.000 visitantes entre el 28 de noviembre y el 6 de diciembre.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

