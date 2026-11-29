"Esta declaratoria nos permite proteger piezas que tienen un gran valor para la historia y la identidad cultural de nuestro…

La máquina de escribir Smith-Corona Electric con la que Gabriel García Márquez escribió buena parte de “Cien años de soledad” hace parte de los 423 objetos de la Biblioteca Nacional de Colombia que fueron declarados Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional. La decisión, anunciada por Paola Holguín, ministra de Cultura, también incluye la medalla que recibió el escritor al ganar el Premio Nobel de Literatura en 1982.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

"Esta declaratoria nos permite proteger piezas que tienen un gran valor para la historia y la identidad cultural de nuestro país", afirmó Holguín en un video difundido en sus redes sociales el 28 de noviembre.

Podría interesarle: Suspensión de muestra sobre el conflicto armado en Perú recuerda lo ocurrido en Colombia

Entre los bienes incluidos también están “Danza en el país de Finzenú”, una pintura de 1945 del artista afrocolombiano Fernán Falcón Flores, y los vitrales del edificio de la Biblioteca Nacional. Estos últimos fueron “diseñados desde su origen bajo el estilo Art Deco, cuyos tonos verdes fueron pensados para aprovechar la luz natural en el antiguo espacio de lectura”, añadió la ministra.

La ministra también mencionó instrumentos de impresión, muebles y equipos de reproducción sonora entre los objetos protegidos.

¡423 objetos de la Biblioteca Nacional de Colombia (@BibliotecaNalCo) son ahora Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional!



Entre ellos hay piezas que guardan historias de nuestra literatura, el arte y la memoria del país, como la máquina de escribir de Gabriel García… pic.twitter.com/Q1x8y6jlsO — MinCultura Colombia (@mincultura) November 28, 2026

El anuncio se conoce días después de que se alertara sobre las condiciones de conservación de varias piezas de la exposición "250 años por descubrir", inaugurada por Julia Daza, exdirectora de la Biblioteca Nacional, en el marco de la conmemoración de los 250 años de la institución.

Entre esas piezas estaba justamente la máquina de escribir de García Márquez, junto con manuscritos de "La vorágine", fotografías de Nereo López y otros documentos que, según denuncias difundidas en redes sociales, estaban expuestos a la luz solar que entraba por una claraboya. Tras la salida de Daza, Sandra Angulo, coordinadora del Grupo de Conservación de la Biblioteca Nacional, fue nombrada directora encargada y ordenó retirar las piezas del salón donde estaban exhibidas para protegerlas de posibles daños.

Le sugerimos: Diana Obando: “Hacer un duelo es básicamente llegar a metabolizar una memoria”

La advertencia la había hecho principalmente la abogada Cindy Reyes. En su denuncia señaló que, según expertos en conservación, la exposición a la luz puede causar daños irreversibles en este tipo de materiales y cuestionó las condiciones en las que se había montado la muestra. "El patrimonio no es un trofeo para anotarse logros. Es de todos los colombianos", escribió en la publicación.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

