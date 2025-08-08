Se incendió la Mezquita-Catedral de Córdoba en España: el fuego ya fue controlado

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un incendio declarado este viernes 8 de agosto en la Mezquita-Catedral de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad desde 1984, obligó a una rápida intervención de los servicios de emergencia para evitar daños mayores en el monumento.

El fuego, que comenzó pasadas las 9:00 p. m.(hora España) en la capilla de Almanzor, fue controlado alrededor de las 11:30 p. m, según confirmaron la Policía Nacional y el Cabildo, administrador del templo.

El incendio declarado este viernes en el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, ha sido extinguido, según ha dicho a los periodistas el portavoz del Cabildo Catedral, Juan José Jiménez. Foto: EFE - Salas

Las primeras hipótesis apuntan a un cortocircuito en una barredora mecánica utilizada para limpieza, situada entre la capilla del Baptisterio y la del Espíritu Santo, en una zona de almacenaje. El obispo emérito de Córdoba, Demetrio Fernández, indicó que la máquina estaba rodeada de madera, lo que favoreció la rápida propagación de las llamas hacia las cubiertas.

Tres dotaciones de bomberos trabajaron desde el interior, el exterior y las cubiertas del templo, con apoyo del personal que realiza obras de restauración. Uno de los efectivos fue evacuado tras sufrir un golpe de calor. Los equipos permanecerán en labores de enfriamiento y extinción completa.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, aseguró que el incendio no ha puesto en riesgo la integridad del monumento. “No va a ser una catástrofe. Habrá daños, y serán graves en un bien Patrimonio de la Humanidad, pero el monumento está a salvo”, declaró.

El fuego afectó a la parte oriental del templo, próxima a la Puerta de San José, del siglo X y restaurada en 2017. Según Miguel Santiago, portavoz de la Plataforma Mezquita-Catedral, la zona dañada correspondería a capillas del siglo XVI y XVII con cubiertas de bóveda de cañizo, sin alcanzar la estructura original de la mezquita del siglo VIII.

Al detectarse las llamas, el Cabildo activó el plan de autoprotección, que establece medidas de evacuación, coordinación de recursos y procedimientos de extinción. El protocolo se reforzó en 2019 tras el incendio de Notre Dame, ante el riesgo que supone la estructura de madera de las cubiertas.

La Policía Nacional trabaja en el edificio con el resto de servicios de emergencia y ha facilitado las primeras imágenes del interior afectado por las llamas, al tiempo que pidió colaboración a los ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones del monumento.

Este es el tercer incendio registrado en la historia de la Mezquita-Catedral, tras los ocurridos en 1910 y 2001. El monumento, iniciado en 784 y convertido en catedral en 1236, es uno de los símbolos del arte islámico y cristiano y uno de los bienes patrimoniales más visitados de España.