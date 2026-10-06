Serie ‘Cien años de soledad’ aportó más de COP 525.000 millones a la economía de Colombia

“Este balance reafirma la importancia de contar con talento colombiano detrás y delante de cámaras, y consolida a Colombia como un destino competitivo para las grandes producciones internacionales”, escribió la plataforma.

La serie ‘Cien años de soledad’, la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez, tuvo un impacto económico de más de COP 525.000 millones en Colombia (unos 160 millones de dólares), según cifras divulgadas por Netflix.

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Para Claudia Triana, directora general de Proimágenes Colombia, el caso de la serie –que Netflix ha denominado como uno de los proyectos más ambiciosos de la compañía en América Latina– muestra las capacidades que ha desarrollado el país para asumir producciones de esta escala. “Una producción como Cien años de soledad demuestra que Colombia cuenta con el talento, la infraestructura y todas las condiciones para asumir los proyectos más ambiciosos a nivel internacional”, señaló.

La producción recibió el Certificado de Inversión Audiovisual (CINA), un mecanismo que contempla un descuento tributario equivalente al 35 % del gasto en servicios audiovisuales realizados en Colombia. En ese contexto, Triana considera que el proyecto también evidencia “la capacidad que tiene nuestro sistema de incentivos no solo para atraer inversión extranjera que genere desarrollo audiovisual y fortalezca nuestra industria, sino también para dinamizar otros rubros de la economía y contribuir al posicionamiento de la imagen del país”.

“Hoy el país no solo ve a Macondo en pantalla”

La primera parte de la serie presenta el origen de Macondo, el pueblo que García Márquez imaginó, y la historia de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, cuya unión da inicio a la estirpe que atraviesa varias generaciones de la novela. La segunda avanza hacia las guerras civiles protagonizadas por el coronel Aureliano Buendía y, posteriormente, hacia la llegada del tren y de la compañía bananera, acontecimientos que marcan el declive de Macondo y el destino de los Buendía.

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Para dar vida a ese universo narrado por el Nobel de Literatura, la producción de Netflix tuvo en Tolima uno de sus principales centros de operación. Allí se levantó Macondo y la casa de los Buendía, y se rodaron durante 190 días escenas de la segunda parte, que vinculó a más de 850 personas entre elenco y equipo técnico. La producción también trabajó con más de 970 proveedores y negocios locales en más de 15 departamentos.

La construcción de la casa de los Buendía en la serie de Cien años de soledad estuvo a cargo de la empresa Desde Cero. Foto: Desde Cero

Para Francisco Ramos, vicepresidente de Contenido para Latinoamérica de Netflix, la participación de distintas regiones también hace parte del resultado de la producción. “Hoy el país no solo ve a Macondo en pantalla: lo siente en la cultura popular, en la creación de empleos, en los negocios locales y en las regiones que fueron parte de esta producción”, afirmó.

Según Netflix, los más de COP 525.000 millones corresponden al impacto acumulado de las dos partes de la serie e incluyen tanto el gasto directo de la producción como el efecto generado a través de su cadena de suministro. La cifra supera en más del doble el impacto reportado por la plataforma al cierre de la primera parte.

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La ministra de Cultura, Paola Holguín, también se refirió al resultado y destacó el papel de los incentivos y del talento nacional. “Colombia continúa posicionándose como protagonista en el sector audiovisual global, gracias a su talento, locaciones y a incentivos como el Certificado de Inversión Audiovisual (CINA)”, afirmó.

Para Netflix, “la serie Cien años de soledad logró trascender la pantalla con un legado que va más allá de lo cultural”.

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