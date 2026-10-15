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“Torah Tropical” y la pregunta por el lugar al que pertenecemos

El documental, que está en cartelera, sigue a una familia caleña que emprende un viaje a Israel en busca de reconocimiento y una tierra prometida. Es una historia sobre la fe, las identidades judías y las paradojas de un pueblo disperso por el mundo.

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Diego Aretz
El documental ganó el premio Jewish Story Partners Grants, 2022 y 2023.
Foto: Thistopia

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A veces una película comienza en un lugar y termina en otro, no porque sus personajes hayan recorrido necesariamente una gran distancia, sino porque la historia que cuenta termina llevándonos mucho más lejos de lo que imaginábamos. Eso es lo que ocurre con “Torah tropical”, el documental colombiano codirigido por Jimmy Ferguson, Ezra Axelrod y Gloria Nancy Monsalve. La película acompaña a una familia caleña que ha reorganizado su vida alrededor del judaísmo ortodoxo y que emprende un viaje hacia Israel en busca de reconocimiento, pertenencia…

Por Diego Aretz

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Comentarios
  • Claudia(72424)Hace 13 minutos
    Recuerdo la película "Va, vis, deviens" de Radu Mihaileanu
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