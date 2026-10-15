“Torah Tropical” y la pregunta por el lugar al que pertenecemos

A veces una película comienza en un lugar y termina en otro, no porque sus personajes hayan recorrido necesariamente una gran distancia, sino porque la historia que cuenta termina llevándonos mucho más lejos de lo que imaginábamos. Eso es lo que ocurre con “Torah tropical”, el documental colombiano codirigido por Jimmy Ferguson, Ezra Axelrod y Gloria Nancy Monsalve. La película acompaña a una familia caleña que ha reorganizado su vida alrededor del judaísmo ortodoxo y que emprende un viaje hacia Israel en busca de reconocimiento, pertenencia…

A veces una película comienza en un lugar y termina en otro, no porque sus personajes hayan recorrido necesariamente una gran distancia, sino porque la historia que cuenta termina llevándonos mucho más lejos de lo que imaginábamos. Eso es lo que ocurre con “Torah tropical”, el documental colombiano codirigido por Jimmy Ferguson, Ezra Axelrod y Gloria Nancy Monsalve. La película acompaña a una familia caleña que ha reorganizado su vida alrededor del judaísmo ortodoxo y que emprende un viaje hacia Israel en busca de reconocimiento, pertenencia y una tierra prometida, pero que, en el camino, termina formulando una pregunta: ¿quién tiene derecho a decir quién pertenece?

Isska Dvash, Menajem Aguirre y sus hijas Ruth y Jaia viven en Cali, a miles de kilómetros de Jerusalén. Han cambiado sus nombres, sus costumbres, sus rituales y buena parte de la arquitectura cotidiana de su existencia para acercarse a una tradición que sienten como propia. La familia descubre, sin embargo, que llegar a un lugar no significa necesariamente ser reconocido como parte de él. De modo que el viaje que propone la película es geográfico apenas en apariencia, porque en realidad es un viaje hacia una identidad y las identidades que, como demuestra la historia judía, rara vez son líneas rectas.

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Quizás una de las mayores virtudes de “Torah tropical” sea obligarnos a recordar algo que a veces se pierde cuando se habla del judaísmo como si fuera una identidad homogénea: no existe un único mundo judío, sino mundos judíos que han existido durante siglos. Los judíos de Europa Central y Oriental no son los mismos que los sefardíes expulsados de la península ibérica, ni que los judíos de Marruecos, Yemen, Irak, Irán, Etiopía, Argentina, Estados Unidos, Colombia o México. Hay lenguas, músicas, comidas, liturgias, memorias y formas de interpretar la tradición que nacieron en geografías muy distintas. El judaísmo sobrevivió precisamente porque fue capaz de atravesar mundos diferentes sin dejar de ser, para quienes lo vivían, una forma de pertenencia.

La historia de los conversos españoles recuerda hasta qué punto esa pertenencia puede ser complicada. Después de la expulsión de los judíos de 1492, algunos abandonaron la península, otros conservaron su tradición en el exilio y otros se convirtieron al catolicismo. Los llamados conversos, cristianos nuevos o criptojudíos quedaron suspendidos durante generaciones en una zona de ambigüedad religiosa y cultural que todavía resulta difícil de explicar con las categorías simples de identidad que utilizamos hoy. La pregunta de “Torah tropical” tiene algo de ese viejo problema: ¿es judío quien nace judío?, ¿quien practica el judaísmo?, ¿quien es reconocido por una comunidad?, ¿quien se siente perteneciente?, ¿quien puede demostrar un linaje?

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La complejidad aumenta cuando aparecieron los judíos etíopes, porque la existencia de comunidades como los Beta Israel recuerda que el judaísmo no fue una experiencia exclusivamente europea ni mediterránea y que las comunidades judías pudieron desarrollarse durante siglos a enormes distancias unas de otras. Cuando muchos de ellos llegaron a Israel, tampoco desaparecieron las preguntas sobre quiénes eran y cómo debían ser reconocidos. La historia judía está llena de esas paradojas: un pueblo disperso por el mundo que, al reencontrarse, descubre que también tiene que aprender a reconocerse a sí mismo.

Por eso resulta tan poderosa la decisión de “Torah tropical” de comenzar en Cali. La distancia entre esta ciudad e Israel permite ver algo que una mirada más convencional podría pasar por alto: Israel no es el punto de partida de la historia judía, sino uno de sus centros contemporáneos. El mundo judío tampoco cabe dentro de las fronteras del Estado de Israel.

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Hay algo profundamente cinematográfico en esa paradoja. Una familia colombiana, formada en una ciudad latinoamericana, mira hacia Jerusalén como quien mira hacia un lugar de origen que, para ellos, es también una posibilidad de futuro. ¿Qué significa que una familia de Cali considere que esa tierra le pertenece espiritualmente? ¿Qué ocurre cuando la patria imaginada está a miles de kilómetros de la patria vivida? ¿Y qué sucede cuando el lugar al que se quiere llegar responde que todavía no está seguro de que uno pertenezca allí?

La película encuentra en ese lugar un conflicto contemporáneo, una experiencia íntima de fe enfrentada con la burocracia del reconocimiento. La espiritualidad puede ser absoluta, pero los documentos no. Una persona puede sentir que ha encontrado una identidad y, sin embargo, encontrarse frente a una institución que le pide pruebas, procedimientos, certificados y autorizaciones. “Torah tropical” no necesita convertir ese choque en un alegato; basta con observarlo, y quizás observar sea una de las formas más difíciles de hacer cine.

Esta historia también remite a otra dimensión de la experiencia judía. Después del Holocausto, cuando millones de judíos habían sido asesinados y los sobrevivientes buscaban refugio, numerosos países mantuvieron restricciones migratorias o limitaron la entrada de refugiados, la tragedia no terminó necesariamente cuando terminó la guerra, para muchos sobrevivientes comenzó entonces otra búsqueda, la de un lugar donde pudieran vivir, y la historia de la migración judía está hecha tanto de los lugares que recibieron como de aquellos que cerraron sus puertas.

Pero “Torah tropical” no es una película sobre el Holocausto ni sobre la historia política de Israel. Su fuerza está en la decisión de contar una historia más íntima, la de una familia, una casa, unos rituales, unas hijas y un viaje que termina planteando una pregunta universal sobre la pertenencia.

En tiempos en los que Israel suele ser leído desde fuera a partir de una imagen política única, estrechamente asociada al gobierno de turno y al conflicto contemporáneo, conviene recordar que Israel contiene muchos más mundos. Israel son sus universidades, sus barrios religiosos y seculares, sus judíos europeos, mizrajíes, etíopes y latinoamericanos, sus ciudadanos árabes, sus kibutzim y sus ciudades. También sus contradicciones, sus migrantes, sus intelectuales, sus artistas y sus disputas internas.

Los judíos han pasado por demasiadas aguas como para que una sola geografía pueda contenerlos. Han vivido en Jerusalén y en Toledo, en Varsovia y en Casablanca, en Addis Abeba y en Buenos Aires, en Nueva York y en Bogotá. Han aprendido idiomas distintos, han cocinado alimentos distintos, han adoptado formas diferentes de vestir y de interpretar la tradición. Esos mundos también les pertenecen y ellos también pertenecen a esos mundos. La historia judía no puede entenderse únicamente como la historia de un regreso a un origen; también es la historia de todo lo que ocurrió durante el camino.

Quizá por eso “Torah tropical” recuerda, de manera involuntaria, una de las grandes obsesiones de Amos Oz: la dificultad de vivir entre identidades que nunca terminan de encajar unas con otras. En Una historia de amor y oscuridad, la memoria familiar se convierte en una manera de recorrer la historia de un pueblo sin reducirla a una sola versión.

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Esa incertidumbre también atraviesa la literatura israelí de A. B. Yehoshúa y David Grossman, en la que el territorio nunca es solamente geografía y la pertenencia nunca es solamente un documento.

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La película encuentra algo de esa misma incertidumbre. Una familia colombiana parece estar buscando una identidad perfectamente definida y termina demostrando, sin proponérselo, que las identidades más profundas suelen ser las más difíciles de definir. “Torah tropical” insiste en no resolver esa contradicción.

Al final, Menajem, el esposo de la familia, dice algo que parece sencillo: “Lo que queremos es que nos miremos los unos a los otros, que no somos tan diferentes, que somos seres humanos que estamos trabajando, y que tenemos que romper esas barreras para poder seguir”.

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La frase podría parecer demasiado simple si se leyera fuera de la película. Dentro de ella adquiere otro peso, porque hemos visto durante todo el documental cómo se construyen esas barreras mediante documentos, procedimientos, categorías religiosas, fronteras, historias nacionales, apellidos, conversiones y definiciones de pertenencia. También hemos visto algo más difícil de explicar: que detrás de todas esas categorías hay personas tratando de vivir.

“Torah tropical” no entrega un tratado sobre el judaísmo, no explica Israel, no dicta una conclusión sobre quién tiene razón ni convierte a sus protagonistas en símbolos perfectos o a las instituciones en villanos fáciles. Los acompaña, los observa y deja que la contradicción permanezca.

Y esa contradicción es, quizá, la verdadera película.

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