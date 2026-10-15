La “batalla cultural” y la gestión técnica: retos e interrogantes en el sector cultural

Al anunciar el cambio de nombre de la cartera a Ministerio de Cultura y Patrimonio y proclamar una “contrarrevolución cultural”, el gobierno de Abelardo De La Espriella reitera su postura frente a lo que considera del uso de las instituciones para el adoctrinamiento. Sin embargo, la confrontación entre la retórica de neutralidad y las actuaciones en entidades clave evidencia tensiones sobre asuntos como la memoria histórica y la gestión técnica del patrimonio.

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Algunos textos para contextualizar el origen ideológico de estas medidas, sus referentes internacionales y los choques operativos dentro del sector:

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La “batalla cultural” desde la campaña hasta el ejercicio del poder

Para comprender la orientación del gobierno entrante, es necesario rastrear cómo el concepto de la “batalla cultural” pasó de ser una bandera de campaña a una directriz de Estado. Desde sus primeros discursos, el primer mandatario sostuvo que las transformaciones del país no se limitan a la seguridad o la economía, sino que abarcan una dimensión cultural transversal. En el Museo Santa Clara, esta visión se tradujo en la orden de retirar símbolos vinculados a administraciones anteriores por considerarlos "apología al terrorismo" y en el compromiso explícito de combatir lo que califica como "socialcomunismo ateo".

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Religión, fe y dirección pública: El nombramiento de Paola Holguín

La publicación en redes sociales de una imagen de la Biblia con la cita atribuida a George Washington —“Es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia”— abrió un debate sobre los límites entre las convicciones personales y la laicidad del Estado. Mientras el presidente definió a Paola Holguín como "la guerrera lista" para la disputa cultural, diversos sectores cuestionan si el liderazgo de la cartera garantizará el pluralismo o impondrá un marco confesional sobre la creación artística.

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El marco del "wokismo" y sus referentes en la derecha internacional

Un eje central en la postura de la administración es la "lucha abierta, decidida y patriótica contra el wokismo". El Ejecutivo define este término como una corriente ideológica que promueve el "relativismo moral", altera la historia y distorsiona la identidad nacional. Esta narrativa coincide con discursos de líderes e ideólogos de derecha en Estados Unidos, Argentina y El Salvador.

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Las contradicciones en el Instituto Caro y Cuervo

Pese al compromiso oficial de evitar que la cultura sea utilizada como instrumento ideológico, en la práctica se han presentado episodios que, para muchos, contradicen ese principio. El uso de las cuentas oficiales del Instituto Caro y Cuervo por parte de su director, Sergio Esteban Vélez, para emitir juicios morales y religiosos sobre autores como Gonzalo Arango y Andrés Caicedo, desató una fuerte controversia. Académicos, la exministra Elvira Cuervo de Jaramillo y escritores como Héctor Abad Faciolince advirtieron que los canales estatales no deben funcionar como púlpitos doctrinarios.

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La preocupación por la Biblioteca Nacional de Colombia

De manera similar a lo ocurrido en el Instituto Caro y Cuervo, la preservación bibliográfica y documental en la Biblioteca Nacional de Colombia enfrenta cuestionamientos sobre el manejo de los acervos y la memoria histórica del país. El afán de erradicar contenidos o narrativas calificadas como "subversivas" o "relativistas" por la administración central genera incertidumbre entre los conservadores y la comunidad académica sobre la integridad de las colecciones públicas.

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