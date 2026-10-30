Un desacuerdo lleva a Orozco-Estrada a la Filarmónica de Berlín

Su participación fue anunciada el jueves 29 de octubre por la Filarmónica de Berlín, después de que la institución y el director húngaro Iván Fischer acordaran que este último no estaría al frente de las…

El director de orquesta colombiano Andrés Orozco-Estrada volverá a dirigir la Filarmónica de Berlín, nueve años después de su debut con la agrupación alemana. El músico, nacido en Medellín en 1977, asumirá la dirección de tres conciertos programados para el 5, 6 y 7 de noviembre, en los que interpretará obras de Joseph Haydn y Gustav Mahler.

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Su participación fue anunciada el jueves 29 de octubre por la Filarmónica de Berlín, después de que la institución y el director húngaro Iván Fischer acordaran que este último no estaría al frente de las presentaciones. Según el comunicado oficial, las diferencias surgieron porque las partes no consiguieron ponerse de acuerdo sobre la disposición de los músicos de la orquesta para interpretar la Quinta Sinfonía de Mahler.

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La controversia fue más allá del comunicado institucional. En declaraciones publicadas en su cuenta de Instagram y recogidas por la emisora pública alemana BR-Klassik, Fischer explicó que la orquesta no había aceptado la disposición que proponía. Para el director, esta organización de los músicos resultaba fundamental para el sonido y la unidad de la composición, por lo que no estaba dispuesto a ceder.

La Filarmónica, por su parte, señaló que ambas partes lamentaban la situación y respetaban sus respectivas posiciones. También agradeció a Orozco-Estrada su disposición para asumir los tres conciertos sin modificar el programa.

El repertorio comenzará con la Sinfonía concertante en si bemol mayor, de Joseph Haydn, en la que participarán cuatro solistas de la Filarmónica: el violinista Noah Bendix-Balgley, el violonchelista Bruno Delepelaire, el oboísta Jonathan Kelly y el fagotista Stefan Schweigert.

La segunda parte estará dedicada a la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler, una de las composiciones más conocidas del músico austríaco, especialmente por su cuarto movimiento, el Adagietto. La propia Filarmónica describe esta obra como un recorrido por sentimientos contrapuestos, entre el duelo, la esperanza, el temor y la ternura.

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Para Orozco-Estrada será su segunda participación con la Filarmónica de Berlín, después de haber debutado como director invitado en 2017. Su trayectoria internacional incluye la dirección musical de la Orquesta Sinfónica de Houston, entre 2014 y 2022, y la dirección principal de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Fráncfort, entre 2014 y 2021. También estuvo al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI, en Italia, entre 2023 y 2026.

Actualmente es director principal de la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca, director general de Música de la ciudad de Colonia y director titular de la Orquesta Gürzenich de esa misma ciudad. Además, mantiene su vinculación con la Filarmónica Joven de Colombia, agrupación con la que desarrolla proyectos de formación y circulación musical.

Su agenda también contempla un regreso a Colombia a comienzos de 2027. Según el calendario publicado en su página oficial, Orozco-Estrada dirigirá a la Orquesta Gürzenich en Medellín el 28 de enero y tendrá presentaciones en Bogotá el 31 de enero y el 5 y 7 de febrero. Las dos últimas corresponden a interpretaciones de Fidelio, de Ludwig van Beethoven, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

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