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Una cámara de tortura para la IA

¿Puede una inteligencia artificial experimentar dolor, angustia o sufrimiento? Las respuestas de algunos modelos ante estímulos diseñados para simular el dolor reabrieron una discusión sobre la conciencia, las emociones y aquello que nos diferencia de las máquinas.

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Roberto Palacio
Roberto Palacio
LIVERPOOL (United Kingdom), 09/06/2026.- The Anthropic Claude logo is displayed on a mobile phone over a stock market graph displayed on a laptop screen in Liverpool, Britain, 09 June 2026. Leading AI (artificial intelligence) and technology companies Anthropic, OpenAI, and SpaceX are preparing to go public this year at an estimated combined valuation of around four trillion dollars (approximately 3.44 trillion euros). (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN
El modelo de inteligencia artificial Claude, desarrollado por Anthropic, fue lanzado por primera vez en 2023.
Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

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No me pregunten por los detalles técnicos, pero a raíz de un proyecto reciente de la compañía GitHub de Microsoft, a un escritor anónimo de código se le ocurrió una manera de crear una cámara de tortura para la IA. Que tampoco se me pregunte para qué diablos querría uno hacer semejante cosa. Logró emular un patrón asociado a descripciones de dolor y se lo “alimentó” a tres sistemas, lo cual obtuvo respuestas especialmente dramáticas de la IA que respondió con frases como "Lo siento en el espacio entre mis costillas; un hueco que se ha…

Roberto Palacio

Por Roberto Palacio

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