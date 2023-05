Al Pacino aparecerá en la nueva película sobre JFK

Aún está por confirmar el personaje que interpretará el actor. Foto: Reuters

El actor Al Pacino, ganador del premio Óscar por su interpretación en ‘Esencia de mujer’, hará parte del reparto de una nueva película sobre el asesinato del presidente de Estados Unidos John F. Kennedy. Al intérprete se le suman Courtney Love (Man on the Moon), Viggo Mortensen (El señor de los anillos), Shia LaBeouf (Transformers) y John Travolta (Pulp Fiction).

La cinta será dirigida por David Mamet, ganador del premio Pulitzer, nominado al premio Tony por su obra de teatro ‘Speed-the-Plow’ y que cuenta con dos nominaciones a los premios Óscar por el guion de las películas ‘Veredicto final’ y ‘La cortina de humo’. La nueva película será una historia de suspenso sobre la muerte del presidente JFK, en la cual se mostrará al jefe de la mafia de Chicago como la persona que ordenó el asesinato.

El título del proyecto en inglés es por ahora ‘Assassination’, que quiere decir asesinato. El guion fue escrito por el mismo Mamet y por Nicholas Celozzi, quien basó la historia en su tío abuelo, jefe de la mafia de Chicago Sam Giancana, quien pudo haber estado involucrado en el asesinato de Kennedy. El rodaje de la producción está programado para comenzar en septiembre de este año en Vancouver, Canadá.

Celozzi y Corey Large serán los productores de la película. “Es un honor trabajar con todas estas leyendas”, le dijo Large a Variety. Robert Elswit, conocido por su trabajo en diversas películas del director Paul Thomas Anderson (Embriagado de amor), será el director de fotografía. La producción estará a cargo de las empresas 308 Enterprises y Arclight Films.

El presidente de Arclight Films, Gary Hamilton, dijo “con el innegable talento de David Mamet a la cabeza y nuestro elenco estelar, las estrellas realmente se han alineado” y agregó “‘Assassination’ es un thriller fascinante y apasionante ambientado en un período crucial de la historia estadounidense”. La cinta se presentará esta semana en el mercado cinematográfico del Festival de Cine de Cannes.

El mercado del famoso festival tendrá películas y proyectos de importantes figuras del cine internacional como Riley Keough (It Comes at Night), Nicholas Hoult (X-Men), Elle Fanning (Maléfica), Tom Hiddleston (Loki) y Mark Hamill (La guerra de las galaxias).

