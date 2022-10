Original vs. remake: ¿Cuál versión de estás películas de terror es mejor?

La versión original de Poltergeist fue lanzada en 1982, mientras que su remake, dirigido por Gil Kenan, salió a los cines en 2015. Foto: 20th Century Studios

Los fanáticos del terror siempre sentirán curiosidad por las nuevas versiones de películas clásicas, ya que siempre existe la posibilidad de agregar diversidad y otros elementos que podrían aportar algo importante al producto. Siempre se esperan remakes de películas populares y hay mucha curiosidad al respecto, pero desafortunadamente, no todos los remakes valen la pena.

Los críticos menosprecian la mayoría de los remakes de terror, pero por raras que sean algunas de estas películas tiene éxito a nivel global. Ya sea que la resurrección de una historia muerta le dé un nuevo giro a la historia o simplemente aumente la sangre, de vez en cuando una nueva versión de terror justificará su existencia en Hollywood.

It

Cuando se trata de remakes de terror, It (2017) es el más conocido. Funcionando como una nueva versión y una adaptación, It sigue siendo la película de terror más taquillera de todos los tiempos. La primera adaptación de la novela de Stephen King llegó en 1990, en forma de miniserie de televisión. Si no hubiera sido por la actuación de Tim Curry, quien interpretó a Pennywise. La recepción de su remake de 2017 demostró que el público todavía clamaba por más del payaso más popular del cine.

La moda del “payaso asesino” estaba en pleno apogeo en 2017, al igual que las películas ambientadas en los años 80. El verdadero éxito de It fue Bill Skarsgard como Pennywise. Aterrador, escalofriante y oscuramente cómico en ocasiones, Skarsgard sorprendió al público con su interpretación. Gracias a su actuación, un aumento de sustos y mejoró el original en todos los sentidos.

Chucky: el muñeco diabólico

El remake de Child’s Play de 2019 es una versión actualizada de la famosa película de terror de 1988, y simplemente no tiene el mismo ambiente, tono o factor divertido que el original. Los mismos elementos están aquí: un niño llamado Andy Barclay, su madre Karen y un muñeco Good Guy llamado Chucky que es mucho más problemático de lo que parece al principio.

Este remake demuestra que hay más que simplemente incluir los mismos personajes, escenario e historia principal que el primero. La película también se podría ver como necesaria, considerando que la original tuvo muy buena recepción en los años 80. El remake de 2019 no forma parte de la franquicia original, sino que intenta ser una versión nueva del clásico de terror.

Pesadilla en la calle Elm

La nueva versión de A Nightmare On Elm Street de 2010 es una terrible película de terror para adolescentes y también una nueva versión de terror malo. La película original de 1984 es una obra maestra, conocida por su aterradora historia protagonizada por el villano de terror Freddy Krueger.

En comparación con la película original, en la que los adolescentes mueren en sus sueños gracias a Freddy, no parecía haber muchas razones para lanzar la nueva versión. Dado que el original está lleno de sustos genuinos y diálogos perfectos, es difícil no querer ver solo la película de los años ochenta. Pesadilla en la Calle Elm es un gran ejemplo de que algunas películas de terror no necesitan un remake.

La cosa

La Cosa (1982) de John Carpenter es una película que no mucha gente sabe que es remake. La película original es en realidad de 1951 y se tituló The Thing From Another World. La nueva versión se aleja bastante de su homónimo, pero existen ciertas similitudes. Ambas películas tienen lugar en una base ártica aislada, y ambos equipos de hombres encuentran una extraña figura extraterrestre en y los alienígenas comienzan a matar a la tripulación uno por uno.

Mientras que el alienígena original se parece más a alguien como Frankenstein, el alienígena de 1982 es menos humanoide y mucho más letal. Debido al trabajo de efectos prácticos realizados por Rob Bottin, el remake crea una atmósfera mucho más oscura y aterradora. El original no carece de méritos, pero desafortunadamente no ha envejecido bien.

El anillo

El remake de 2002 del horror japonés Ringu (1998) resultó ser mucho más emblemática que la original. La dirigida por Hideo Nakata se basó en el libro homónimo escrito por Koji Suzuki. Con una trama intrigante que gira en torno a una cinta de video maldita, así como un diseño de personajes espeluznante, Ringu fue un éxito entre los críticos. Hollywood buscó capitalizar el horror japonés y, cuatro años después, se estrenó The Ring.

A diferencia de muchas películas de terror de la década de 2000, El Anillo tenía un sentido de estilo y arte. Los actores y las locaciones no estaban cubiertos con un brillo brillante que se volvería tan popular en las nuevas versiones del terror a fines de la década de 2000. La paleta de colores y la cinematografía eran muy diferentes a las del original, lo que le dio al remake su propia identidad visual. The Ring puede caer en territorio de cliché, pero en general, mejoró el material de origen sin ser irrespetuoso.