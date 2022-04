“Primate”, entre la comedia y la realidad

Christian Tappan, aquí con Natasha Klauss, ha ganado varios premios India Catalina y Platino, además de nominaciones, incluyendo la de Mejor actor en los International Emmy Awards. / Cortesía: Prime Video

Llegó al catálogo de Prime Video una serie colombiana con una trama diferente. Esta comedia dramática políticamente incorrecta cuenta la historia de William Days, un famoso actor que nunca pensó en envejecer y todas las consecuencias que eso conlleva. Un día, William se despierta con 48 años y un montón de problemas: está separado, y además padece de diabetes tipo 22… pero eso no es todo, vive junto a su mejor amigo porque no tiene un lugar propio.

El valor agregado de Primate no es que hable sobre la “crisis de los 40”, ni que sea una comedia, sino que está basada en la vida de su creador, que a la vez es el protagonista: Christian Tappan. El exitoso actor ha participado en producciones como La venganza de las Juanas y El robo del siglo, interpretando a Jairo Molina, un papel que le dejó un premio Platino a Mejor actor y una nominación a los Emmy internacionales, y con esta serie debuta como productor.

A Tappan se le ocurrió la idea de hacer Primate en medio de la pandemia, y aunque aclara que la historia no es 100 % basada en su vida, sí reconoce que tiene mucho de ella, pues cuenta anécdotas que lo han marcado para bien o para mal. El elenco de esta producción lo conforman Diego Cadavid, Juan Pablo Urrego, Natasha Klauss, Juan Manuel Restrepo, Sebastián Martínez, Catalina Polo, Laura de León y Katherine Porto.

En entrevista con El Espectador, Natasha Klauss reveló cómo llegó a ser parte de este proyecto, teniendo en cuenta que es amiga de Tappan desde hace varios años y ha tenido la oportunidad de trabajar con él antes. “Recuerdo que fue a finales de 2020 cuando la llamada de Christian Tappan llegó a mí... me contó su idea, y me dijo que este era su primer proyecto como productor”, cuenta la actriz, agregando que cuando el actor-productor le propuso hacer parte de Primate, literalmente le dijo: “Usted tiene que ser mi esposa”.

Juliana Rodríguez, la esposa del actor en la vida real, tiene una muy buena relación con Natasha, así que para ella no iba a ser un problema interpretarla, pues la describe como una mujer con un tipo de “masculinidad especial”, refiriéndose a su amor por William, y al estar dispuesta a todo con tal de verlo feliz. Para Klauss, su personaje de Juliana es muy diferente a ella en muchas cosas. Sin embargo, rescata ese amor incondicional que la ha caracterizado siempre.

Para Tappan fue un reto muy grande, y a la vez gratificante, proponer esta historia a la plataforma, pero recibió un sí casi que de inmediato. “Estamos orgullosos de presentar Primate en Prime Video y del trabajo que hemos realizado junto a Tappan y el equipo de The Mediapro Studio en Colombia”, comentó Marta Ezpeleta, directora de Oficinas Internacionales, Distribución y Coproducciones de The Mediapro Studio, asegurando que con su estreno en Latinoamérica y Estados Unidos, la serie demuestra el alto nivel de creación y desarrollo que el estudio ha alcanzado en toda la región.

Es importante resaltar que otras plataformas como Netflix o HBO Max tienen dentro de su oferta series y películas hechas en Colombia, pero Primate es una de las producciones que llega a Prime Video para seguir dejando en alto el nombre del país y su gran potencial audiovisual. Esto sin duda fue muy importante para Christian Tappan, quien asumió el reto de escribir y producir su propia serie en las grandes ligas.

Además de Natasha Klauss, Catalina Polo también entró a Primate de una forma inesperada: haciendo castings virtuales. Una experiencia que para ella fue dura, pues no estaba acostumbrada a tener que encargarse de tantos roles al tiempo… “En medio de la pandemia si querías hacer castings, tú tenías que ser actor, fotógrafo, camarógrafo, estilista, etc.”, comenta la actriz. “Pero esta audición valió toda la pena del mundo porque conocí a Christian e hicimos clic de manera inmediata”, reveló.

Polo interpreta a Isabel, una mujer muy intelectual, sin pelos en la lengua que siente muchísima admiración por William, ha estudiado su trayectoria y conoce lo que ha hecho. Ella llega a empatizar con él durante la grabación, porque se está grabando una serie dentro de la serie, y le brinda su amistad. Es para Tappan como una especie de mejor amiga.

Por otro lado está Karina, un papel fundamental en la propuesta interpretado por la actriz Laura de León y que, según ella, no fue fácil de construir. “Me costó un poco interpretarla porque es muy diferente a mí, pero creo que todas deberíamos aprender un poco de ella porque no le gusta juzgar, no se pone límites, dice las cosas sin filtro pero respetuosamente y siente que los hombres y las mujeres están en el mismo nivel. Es arriesgada, empoderada, femenina, inteligente, y todas esas cualidades la hacen ver sexy”, revela De León sobre su personaje en la serie.

Katherine Porto interpreta a Mariana, una mujer centrada, mamá, divorciada, que ya pasó por una relación que no quiere repetir y busca su tranquilidad. “Ha llegado a ese momento de la vida en la que Mariana se considera lo suficientemente madura para tener una relación estable, es psicóloga, maestra de yoga, vegana... y llega a darle el contraste a William, que es este primate que no ha visto un espécimen así de raro como Mariana... llego a tocarle el corazón”, asegura Porto.

El elenco de Primate se construyó, más allá de los castings, en personas que han hecho parte de la vida de Tappan, actores con los que trabajó antes, amigos y colegas, lo que hizo que el ambiente en el set fuera mucho más allá de un compromiso laboral.

Primate, disponible en la plataforma, es la serie exclusiva anunciada más reciente para Prime Video en América Latina, y se une a una creciente lista de títulos latinoamericanos aclamados por la crítica como El niño de Medellín y Mi selección Colombia.