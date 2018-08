Este es el clip de 'La Monja' que YouTube tuvo que eliminar

-Agencia Europa Press

La Monja, el nuevo spin-off de Expediente Warren (The Conjuring), ha vuelto a asustar a más de uno con un nuevo clip. Pero esta vez, han ido más allá, y YoutTube ha eliminado el pequeño fragmento de unos siete segundos ya que no permiten ningún tipo de promoción que pueda "asustar". Y la verdad es que no es apto para gente con problemas cardiacos.

Algo tan simple como el símbolo del volumen de un móvil es el ingrediente premonitorio del terror que está por llegar. A continuación, la monja endemoniada, que puso contra las cuerdas a Ed y Lorraine en Expediente Warren: El caso Enfield, emerge de la oscuridad con una boca repleta de afilados dientes y unos ojos verdes. Lea también: "La monja", la historia antes de "El conjuro" y "Annabelle"

"Valoramos la diversidad y el respeto por los demás, y nos esforzamos por evitar ofender o sorprender a los usuarios con anuncios, sitios web o aplicaciones que son inapropiadas para nuestra red publicitaria", dijo YouTube al respecto.

Lo cierto es que el departamento de marketing de Warner Bros, ha recuperado una famosa técnica que se empezó a utilizar allá por el 2000. Por aquel entonces, y en adelante, se publicaban vídeos de bucólicos paisajes de relajantes praderas o de amantes enternecidos que finalmente acababan con un monstruo gritando en primerísimo plano.

Un modelo que recuerda a aquellas cajas sorpresa de las que brotaba un payaso después de darle a una manivela o apretando un botón, que tantos traumas ha causado en los inocentes niños que los manipulaban en sus habitaciones.

La Monja está protagonizada por el nominado al (Los odiosos ocho) como el Padre Burke, Taissa Farmiga (American Horror Story) que interpreta a la Hermana Irene, Jonas Bloquet (Elle) como el residente local Frenchie, Charlotte Hope (Juego de Tronos) que da vida a la Hermana de monasterio Victoria, Ingrid Bisu (Toni Erdmann) como la Hermana Oana, y Bonnie Aarons quien retoma su rol como el aterrador personaje que da título a la película.

Con guión de Gary Dauberman ('It') partiendo de una historia de que el propio Dauberman creó junto a James Wan, La monja llegará a los cines el próximo 7 de septiembre.