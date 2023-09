Actriz Alejandra Villafañe tuvo su primera quimioterapia: “Aquí seguimos”

Desde que anunció que padecía de cáncer, Alejandra Villafañe se ha sometido a dos cirugías. Foto: Instagram: Alejandra Villafañe

El pasado mes de julio, la actriz Alejandra Villafañe reveló a través de sus redes sociales que padece un cáncer agresivo, motivo por el cual fue sometida a tratamiento e intervención quirúrgica. “Me diagnosticaron con esta palabrita que no nos gusta pronunciar y nos da un poco de susto (…) siento que he vivido mil años en dos meses”, mencionó.

Mediante una historia en su cuenta de Instagram, reveló que el 4 de julio fue intervenida quirúrgicamente y ya ha mostrado gran mejora.“Si no contesto mensajitos es porque hoy voy despacito en este proceso de paciencia y amor. Les doy las gracias y les pido que sigan orando por toda la fe y fortaleza que necesito”.

Tras más de dos meses sin dar información sobre su estado, este jueves la actriz hizo una actualización de su situación médica en un video en su cuenta de Instagram. “Mi primera Quimioterapia, en medio de tanta incertidumbre, ponerle buena cara y recibirla con amor fue mi opción, sin dejar de decir que ha sido la prueba más retadora y devastadora, es una transacción muy cara”, se lee en la publicación.

“Pero aquí seguimos, los que me han cuidado me llenan de esa tranquilidad y buena energía y de ese amor infinito de Dios que me levanta... Los amo a todos los que han estado aquí y todos los sé de corazón están conmigo. Familia, amigos, conocido. Gracias”, concluye la descripción del video en el cual se ve a su madre y a su pareja, Raúl Ocampo.

¿Qué le pasó a Alejandra Villafañe?

Cunado hizo pública su situación médica, la actriz comentó que al iniciar su carrera como actriz pensó que podía hacer un personaje que padeciera de cáncer, pero nunca se habría imaginado que ella tendría que pasar por eso.

“Cuando me diagnosticaron supe que tenía que ser uno de los mejores papeles, y aquí voy, siendo muy valiente para transmitir no solo lo difícil, sino lo lindo de este proceso”, dijo Villafañe en una publicación de Instagram.

Finalmente, la actriz le habló a sus seguidores: “ha sido un largo proceso, yo siento que he vivido mil años, 10 años en dos meses. El proceso va más largo, el diagnóstico no estaba antes y he aprendido muchas cosas de la vida. He fortalecido mucho la fe y la confianza en Dios, entregarme a él ciegamente y entender que sabe todo lo que está pasado, por qué y para qué está pasando”.

