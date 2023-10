Aitana respondió a las críticas por los “bailes sensuales” en sus conciertos

Aitana inició su gira Alpha Tour, con la que presenta su nuevo disco "Alpha". Foto: EFE - MARISCAL

La artista española Aitana inició el pasado domingo su gira Alpha Tour, con la que presenta su tercer disco de estudio. Durante su concierto en Valencia, ciudad de su país de origen, la cantante, de 24 años captó la atención de medios e internautas por algunas coreografías, que fueron señaladas de “obscenas” y “subidas de tono”.

Estos bailes, en los que se ve a Aitana mostrar una nueva faceta en su carrera musical, desató las quejas de algunos padres de los menores que estuvieron presentes en el show, ya que, aseguran, son inapropiados y ofensivos con los niños y niñas, que representan una gran porción de los seguidores de la también actriz y compositora.

Ante la oleada de comentarios en los que también se ha dicho que está mostrando una imagen hipersexualizada de sí misma, la artista decidió responder en medio de una entrevista con Europa Press, en la que manifestó que Alpha, su nuevo álbum, es la representación de una faceta más madura como artista y mujer.

“Decir que en este disco hay una Aitana más rebelde y provocativa, es el titular fácil, te voy a ser sincera, y creo que es un clickbait, pero sí que es verdad que en este disco hay una Aitana más madura. Rebelde he sido siempre lo que pasa es que es verdad que en 11 razones (su segundo álbum) era más light porque tenía menos edad y tenía menos experiencias. Ahora que he vivido un poquito más me apetecía hacer unas canciones, que son iguales en cuanto a amor y desamor, pero que hablasen también de empoderamiento”, expresó.

De igual manera, se refirió a los comentarios sobre su supuesto interés de cambiar de un público joven por uno más adulto, lo cual aseguró que no es cierto. “Al final tengo un público adolescente y joven, que quiero seguir teniendo, pero hay mucha gente que me dice que quiero cambiar de público y no, no es cierto. ¿Tú sabes lo difícil que es tener a niños de fans? Yo por supuesto quiero tener a esos niños y que crezcan con mi música”, dijo.

Sin embargo, también afirmó que no le molesta atraer la atención de otro público, a pesar de que le agrada ver a familias y niños en sus conciertos de este tour, que llegará próximamente a Colombia y otros países de la región.

“Si quiere venir otro público, pues también va a ser bien recibido, pero es que yo no tengo esa necesidad de atraer a otro público. En mis conciertos yo veo a familias y es muy guay tener ese público familiar, y a mí me encanta”, agregó.

@europapress #Aitana ha respondido en una entrevista con Europa Press a todos aquellos que consideran que ha roto con la imagen de niña buena que tenía: "Decir que en [su nuevo disco, Alpha] hay una Aitana más rebelde y provocativa es el titular fácil, te voy a ser sincera, y creo que es un clickbait, pero sí que es verdad que en este disco hay una Aitana más madura”. #Música ♬ sonido original - Europa Press

Aitana en Colombia

El próximo 26 de noviembre, en el Movistar Arena de Bogotá, a las 8:00 p. m, se presentará Aitana, que llega por primera vez a Colombia. Una artista que fusiona el pop y la música electrónica con letras emotivas y auténticas.

Las personas interesadas podrán adquirir sus entradas a través de Tuboleta.com. La edad mínima de ingreso es de siete años.

Precios de boletería

TRIBUNA FAN SUR: $446.700

PLATEA 101-103 FILAS A-G: $446.700

PLATEA 101 - 103 FILAS H-R: $411.300

PLATEA 101 - 103 FILAS S-Z: $387.800

PLATEA 104 - 106: $305.300

PISO 2 SECCIÓN 202 - 204 & 216 - 218: $222.800

PISO 2 SECCIÓN 205 - 206 & 214 - 215: $175.600

PISO 2 SECCIÓN 207 - 213: $149.700

