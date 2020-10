El cantante y productor hace parte del Programa de embajadores, que desde 2017 busca resaltar lo mejor de Colombia internacionalmente. De esta forma, se suma a otras 23 personalidades que han sido nombradas desde el 2017.

El reconocimiento de “Lo mejor de Colombia” es para Andrés Cepeda. El cantante, compositor y productor fue escogido para hacer parte del Programa de Embajadores de Marca País.

Una iniciativa de ProColombia que comenzó en el 2017. Para mejorar la imagen del país, los embajadores deben hacer difusión de los mejores aspectos de la colombianidad y las buenas noticias que suceden en el país, por medio de las redes sociales o canales propios de los embajadores.

En esta oportunidad, la trayectoria de este artista fue de gran valor al escogerlo como el colombiano que compartirá lo mejor del país con el exterior. (Le recomendamos: Murió Tony Lewis, vocalista de “The Outfield”).

“Queremos hacerle este reconocimiento a Andrés Cepeda, quien con su talento y creatividad se ha encargado de dejar siempre en alto el nombre de nuestro país a nivel internacional. Durante sus treinta años de carrera ha creado grandes composiciones, experimentado diversos géneros musicales y con sus letras ha logrado trascender varias generaciones. La amabilidad que lo caracteriza tanto en el escenario como fuera de él, es otro de los factores que sabemos continuarán conquistando a miles de personas en el mundo bajo su nuevo rol como embajador de Lo Mejor de Colombia”, afirmó Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.

La reacción de Cepeda no se hizo esperar y afirmó: “Estoy muy orgulloso de ser nombrado como Embajador de lo mejor de Colombia, este reconocimiento que me hace el programa Embajadores de Marca País, me compromete permanentemente a estar presentando lo mejor de mi país, de su gente, de su talento, de su valor. Me siento muy orgulloso de poder hacer esta labor, la cual me parece muy importante. Estoy muy agradecido”.

Algunos de los éxitos de Cepeda, se encuentran “El carpintero del amor”, “Piel canela”, “Tengo ganas”, “Lo mejor que hay en mi vida”, “Día a tras día”, “Te voy a amar”, entre muchos otros.

Andrés Cepeda se suma a las otras 23 personalidades que desde 2017 han sido nombradas embajadoras de la Marca País Colombia.

Embajadores de la Marca País Colombia

Se trata de Fonseca, Alexis Play, Alkilados, el ‘Cholo’ Valderrama, Elkin Robinson, Herencia de Timbiquí, Irie Kingz, Juan Pablo Vega, Maía, La Mamba Negra, Mr. Black, María Mulata, Martina la Peligrosa, Piso 21, Puerto Candelaria, Sebastián Yatra, Yuri Buenaventura, la apneísta Sofía Gómez, el 13 veces campeón mundial de clavado extremo, Orlando Duque, el artista antioqueño, Jota Villarreal, el diseñador de modas, Esteban Cortázar, el relator argentino y amante de Colombia, Mario Sábato, y el tenista Santiago Giraldo.

En adición a estas celebridades, este año fueron nombrados también 10 empresarios colombianos. Quienes, a través de la creatividad e innovación de sus emprendimientos, están posicionando al país como un referente mundial en el uso de tecnología y el mundo digital para transformar estilos de vida. (Le puede interesar: Jeff Bridges dice que tiene cáncer).

Llana Milkes (World Tech Makers), Daniel Bilbao (Truora), Valerie López (Shoot My Travel), Carlos Upegui (Frubana), Freddy Vega (Platzi), Andrés Barreto (Socialatom), Felipe Villamarín (Rappi), Bruno Ocampo (Mi Águila), Alexander Torrenegra (Torre) y Tomás Uribe (Stereotheque).