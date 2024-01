Arelys Henao tuvo que cambiarse de casa porque una fanática la acosaba

Aunque no interpuso una denuncia formal, decidió mudarse, pues la fanática habría intentad ingresar a su conjunto en repetidas ocasiones. Foto: Arturo Rodríguez

Arelys Henao, una de las cantantes de música popular más reconocidas del país, estuvo en entrevista con la periodista española Eva Rey, para su programa “Desnúdate con Eva”. En esta ocasión, la antioqueña habló de el acoso que sufrió por parte de una fanática. “Una vez se obsesionó tanto conmigo que la vi rondando mi casa”.

Por lo que relata, se trata de un suceso que la marcó siete años atrás, cuando vivía en el barrio Laureles, en Medellín. La obsesión de la mujer era tal que buscaba invadir la privacidad de Henao ofreciéndole dinero a los residentes del conjunto que vivían cerca a ella a cambio de fotografías suyas en distintos momentos de su vida cotidiana, a causa del rechazo de los vecinos, la situación se agravó.

“Como no lo logró, después terminó ofreciéndome cuchillo. Me decía que si me veía, me iba a dar”. Aunque decidió llevar la situación con la mayor tranquilidad posible y no interpuso una denuncia formal, sí tuvo que mudarse de su residencia para evitar una vulnerabilidad mayor a su seguridad. Incluso, hubo veces en las que la mujer intentó burlar la seguridad de la unidad residencial para acceder a Henao.

Por suerte, la mudanza terminó con la historia, pues desde entonces, no ha vuelto a saber de la mujer. Reitera que es un comportamiento inusual entre sus fanáticos, quienes siempre están dispuestos a velar por su seguridad. “Me cuidan, me consienten, tratan de ayudar al anillo de seguridad... Yo soy una mujer muy dada al pueblo, estaré en este mundo hasta que mi Dios lo quiera”.

Arelys habla sobre la segunda temporada de su telenovela

Otro de los momentos que marcaron el episodio fue la opinión que dio la cantante sobre el cambio de actores para la segunda temporada de la telenovela biográfica “Arelys Henao, aún queda mucho por cantar”, estrenada el 9 de enero del 2024 en el canal Caracol.

“No es justo lo que el público está comentando porque la nueva actriz lo está haciendo excelente; de hecho, se asemeja más a mi edad y concuerda con mi madurez”. Por lo que cuenta, la decisión se tomó porque Mariana Gómez no podía estar presente para el papel por temas de agenda y el resto del reparto tuvo que ser reemplazado también. “Al no estar Mariana, Jose Ramón Barreto tuvo que abandonar el proyecto, pues se hizo un cambio de generación, por esto es que Santiago Alarcón ahora interpreta a Wilfredo Hurtado, mi marido en la vida real”.