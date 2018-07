Candice Swanepoel responde críticas sobre su cuerpo: "Soy yo 12 días después de tener mi hijo"

El 'ángel' de Victoria's Secret fue a la playa y recibió fuertes comentarios por no lucir tan delgada como antes. "No tengo por qué esconder mi estómago", dijo la modelo de 29 años.

Candice Swanepoel, una de las modelos más famosas de Victoria's Secret, recibió esta semana fuertes comentarios en redes sociales después de que salieran a la luz unas fotos en las que está tomando el sol y bañándose en la playa a doce días de dar a luz a su segundo bebé. (Archivo: A Candice Swanepoel la critican por amamantar en público pero no por hacer toples).

"Esta soy yo 12 días después de tener a mi hijo. Si tienes algo malo que decir al respecto... mírate al espejo", dijo la modelo en la sección Stories de su Instagram.

"La sociedad puede hacernos ser muy cruel los unos con los otros, y los estándares de belleza actuales resultan inalcanzables para las mujeres. Yo no me avergüenzo de mostrar mi cuerpo posparto y de hecho, me siento orgullosa de él. Llevé en mi interior a mi niño durante nueve meses. Creo que me he ganado el derecho a tener un poco de barriga". (Le puede interesar: 5 tips de belleza de modelos de Victoria's Secret que son mamás).

Antes de que nadie le respondiera que su carrera profesional se basa en su imagen y, por tanto, debería esperar que se la juzgue en parte por ella, Candice Swanepoel ha rebatido ese argumento alegando que las estrellas de las pasarelas son tan humanas como cualquier otra madre.

"¿Todo esto se debe a que soy modelo? Bueno, pues somos personas normales, así que déjenme disfrutar de la playa en paz, por favor".

Luego, en un tono más conciliador, Candice Swanepoel -quien es madre de una niña de menos de dos años y desfiló embarazada de su segundo hijo en el último show de Victoria's Secret- animó a las mujeres a ser más amables entre ellas y no obsesionarse con las figuras de otras madres recientes, ni para compararlas con la suya propia ni para criticarlas. (Le puede interesar: Alessandra Ambrosio deja la pasarela de Victoria's Secret luego de 17 años).

"No tengo por qué esconder mi estómago solo porque otras personas tengan expectativas poco reales sobre nosotras. Creamos vida, ¿qué se supone que vamos a hacer al respecto? Chicas, estamos en esto juntas, vamos a ser buenas las unas con las otras", reflexionó.

Seguramente la fascinación de la gente con el cuerpo de las modelos se debe a que algunas muestran cómo recuperan rápidamente su figura. Casos como el de Adriana Lima, que desfiló para Victoria's Secret dos meses después de dar a luz, o el de Irina Shayk, que a las tres semanas ya comenzó a subir fotos en bikini a su Instagram en las que mostraba una silueta de infarto, ayudan a la creencia de que ellas vuelven a lucir abdominales de forma milagrosa en tiempo récord.