Hace dos años Carolina Acevedo contó cómo se enteró que su exesposo lavaba activos

Avanza la nueva temporada de Masterchef Celebrity 2023 que se emite por el Canal RCN. En los primeros capítulos la actriz Carolina Acevedo ha sido protagonista de un par de discusiones generadas por la tensión que implica la cocina.

La página web oficial del reality hace un resumen de esas tensiones: “Julio César Herrera discutió con Carolina Acevedo y Daniela Tapia Martha Isabel Bolaños también discutió con Carolina Acevedo, pero la tensión aumentó cuando llegó Martha Isabel Bolaños y Álvaro Bayona, del equipo verde pues Carolina logró hacer el reto, pero tocó la palangana razón por la que Martha Isabel peleó diciendo que eso no era justo y la discusión hizo incluso que Carolina Acevedo llorara y quisiera llorar, la tensión continuó y Martha Isabel y Carolina volvieron a discutir más adelante. ¿Pelar el cobre?, yo estoy que le doy en la cara a alguien”, dijo Carolina en determinado momento.

Y como la actriz está generando conversación, en redes sociales se revivió una vieja entrevista que Acevedo le concedió a Diva Rebeca, el personaje interpretado por Omar Vásquez. En esa entrevista, que ya tiene más de dos años, entre otras cosas, Avecedo contó cómo se enteró que su esposo lavaba activos. Además, la actriz habló de su separación con el reconocido actor Roberto Cano, la cual ocurrió en el año 2004.

“No fui infiel, pero me enamoré de otro hombre. Era una persona famosa y fue mi novio aproximadamente un año después de mi separación. Aunque se hablaba mucho, no había revelado que me había enamorado de otra persona. Creo que tú estás obteniendo esta exclusiva directamente de mí. Era un individuo muy talentoso. Roberto (Cano) participó en ‘La Isla de los famosos’ y cuando se fue, me dejó sola. ¿Quién me manda a quedarme sola en un momento de euforia? Un amigo me invitó a un concierto, y ahí apareció esta persona”, expresó.

Luego de esa relación la ibaguereña inició una nueva relación sentimental con Salomón Korn pero, tiempo después, se descubrió que el hombre estaba involucrado en una aparente red de lavado de activos, convirtiéndose en una de las situaciones más fuertes que ha tenido que vivir la actriz, según cuenta en la entrevista.

“Cuando eso sucedió, ya llevábamos dos años separados. Su hermano me llamó para decirme que habían detenido a Salo. Yo no entendía lo que estaba pasando. Él tenía sus negocios y nunca vi nada extraño. Te lo juro. Si él me hubiera llevado de viaje a Europa muchas veces y me hubiera comprado cientos de carteras Chanel, tal vez lo hubiera pensado pero nunca fue así”, comentó Carolina.

Carolina Acevedo y Salomón Korn

“Fue muy duro porque al principio la noticia era yo y se referían al tema como ‘el exesposo de Carolina Acevedo’. Fue difícil por Matías, porque es el papá de mi hijo y la gente me culpaba a mí. Me decían traqueta, lavadora y muchas cosas horribles cuando yo no tenía ni idea. Lo mejor de todo es que yo renuncié a todos sus bienes cuando nos separamos. No me quedé con nada de Salo. No entendía por qué me involucraban y usaban mi nombre cuando había un niño de por medio. Fue muy duro. Ese día, estaba en una función de teatro y cuando yo me paré en el escenario sentí que la gente hablaba de mí. Me sentía culpable por algo que ni siquiera conocía”, agregó la actriz.

Acevedo, de 43 años, cuenta que se siente agradecida de que nunca se hubiera enterado de nada y afirma que, hoy por hoy, es un tema que ya no le preocupa. “A partir de ese momento, dejé de preocuparme y lo único que me importaba era mi hijo. En ese momento pensé ‘viví todo este tiempo con un completo extraño’ porque nunca supe nada. Creo que al final son cosas que uno tiene que vivir y situaciones por las que uno tiene que pasar. A mí me tocó eso como una experiencia y lo que tenía que hacer era vivirlo. Siempre he pensado que a uno le pasan cosas para que uno aprenda y también pienso que quienes llegan a nuestras vidas son maestros. Para mí todo lo que pasó con Salo fue un gran aprendizaje”.

La W Radio señala que “Salomón Korn fue capturado el 31 de julio de 2019 en medio de un fuerte operativo en el que participó el CTI de la Fiscalía General, la Dijín de la Policía Nacional y agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). Según la investigación, el exesposo de la actriz ibaguereña Carolina Acevedo lideraba una organización dedicada al lavado de activos a través de la que se crearon empresas de ‘papel’ con las que se blanquearon dineros del narcotráfico a través de exportaciones ficticias”.

Finalmente, la actriz de producciones colombianas como ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’ y ‘Un Bandido Honrado’ se refirió a su experiencia al crecer en la industria del entretenimiento desde muy joven estando expuesta en todos los aspectos de su vida al ojo público. “No me arrepiento de nada. Fui famosa desde muy joven y lidiar con el tema del ego ha sido difícil. Detesto el ego y estoy en constante lucha contra él. Ser famosa desde tan temprana edad implica crecer con ciertos traumas. Mi psicoanalista me ha ayudado a comprenderlo”, concluyó.

