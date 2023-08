David Ostrosky: ¿qué se sabe de la muerte del actor de “La casa de las flores”?

El reconocido actor mexicano David Ostrosky, interpretando a Salomón Cohen en La Casa de las Flores, un terapeuta que hacía su consulta acompañado de marionetas. Foto: @david.ostrosky

David Ostrosky, quien encarnó a muchos de los villanos más famosos de la televisión mexicana, murió a los 66 años, este jueves 17 de agosto. Su familia confirmó el fallecimiento del actor de La casa de las flores y María la del barrio, pero no especificó cuál fue la causa de la muerte.

La Asociación Nacional de Intérpretes de México lamentó el fallecimiento del actor, quien estuvo más de 40 años frente a las pantallas del país. Así lo hicieron saber por medio de un trino en su cuenta de Twitter:

La @ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete David Ostrosky.



Recordado por sus actuaciones en grandes telenovelas como El vuelo del águila y La antorcha encendida, su último trabajo fue “Vencer la ausencia”.



Descanse en paz.

¿Qué se sabe de la muerte de David Ostrosky?

Aunque no se han revelado mayores detalles sobre la muerte del reconocido actor, se cree que esta fue ocasionada por el cáncer que padecía, y contra el que batallaba, desde hace varios meses.

En noviembre de 2022, el actor tuvo que desmentir una supuesta amputación de su brazo, que habían confirmado algunos medios locales e internacionales. Pese a que esto resultó ser información falsa, Ostrosky sí confirmó la presencia de un tumor en dicha extremidad.

“A mí lo que me dolía era el brazo y los doctores me decían que era el cuello, hasta que uno de ellos me dijo que debía hacerme una resonancia que arrojó un tumor en el brazo”, le dijo el actor en su momento al medio mexicano TV y Novelas.

Durante la misma entrevista, Ostrosky confesó que el dolor provocado por la enfermedad le impedía moverse y por eso tuvo que faltar a varios llamados de grabación, algo que nunca había hecho durante todos sus años de carrera.

Para enfocarse en su recuperación, el año pasado también tuvo que retirarse de la producción de la última telenovela en la que participaba, Vencer la ausencia, cuando estaba próxima a terminar. El actor le daba vida a Homero Funes, personaje que fue interpretado por otro actor de la cadena mexicana Televisa durante los diez capítulos restantes.

David Ostrosky en ‘La casa de las Flores’

Ostrosky también fue reconocido por su papel en la famosa serie de Netflix, La casa de las Flores, donde interpretó al doctor Salomón Cohen, un divertido personaje recordado por realizar sus consultas en compañía de Chuy, una marioneta.