Dominic Wolf fue dado de alta tras ser hospitalizado de urgencias: ¿Qué le pasó?

Dominic Wolf, influenciador alemán radicado en Colombia. Foto: @dominiccolombia

El influenciador alemán, Dominic Wolf fue hospitalizado por primera vez desde que se radicó en Colombia hace ocho años. El creador de contenido le confirmó a sus seguidores que ha tenido que atravesar algunos problemas de salud, debido a una gastroenteritis y un problema en el riñón.

“Ayer estuve por primera vez hospitalizado en Colombia. Llevo tres días sin poder hacer casi nada por una gastroenteritis y un problema del riñón”, escribió Dominic en una fotografía publicada en su cuenta de Instagram, en la que se lo ve sentado en la clínica con una vena canalizada.

Además de la fotografía, subió un video en el que aseguró que ya había sido dado de alta y que sentía mejor. “El lado positivo es que tenía al lado a mi novia todo el tiempo, que me ha cuidado como una mamá. Eso me hizo sentir muy feliz y tranquilo”, escribió.

Sus problemas de salud empezaron después de que el influenciador, que se ha dedicado a exaltar la imagen de país en sus redes sociales, regresara de un viaje que realizó en el Guainía, otro de los departamentos que tenía pendiente por conocer. “Con la llegada al Guañía, este ya es el departamento número 27 de 32 que estoy conociendo de Colombia”, le contó a sus seguidores.

Durante una dinámica de preguntas que realizó Dominic con sus seguidores, uno de ellos le pregunto qué comió durante su viaje que le hubiese podido ocasionar la infección intestinal. “La verdad no sé, no comí nada raro, nada malo. Ya es el cuarto día que estoy así, aunque hoy ya me siento un poquito mejor”, respondió.

Finalmente, el alemán le envió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores y les aseguró que ya se sentía mucho mejor. “Gracias por todos los buenos deseos. Ya estoy mejor, ya puedo hablar bien, sonreír, caminar y comer. Ayer y antier fueron días súper difíciles y por eso me hospitalizaron. Sigo con la gastroenteritis y el problema en el riñón, pero ojalá mañana se vayan”.

