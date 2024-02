El expresidente Iván Duque aparece nuevamente tocando como DJ

Iván Duque ya había aparecido junto a la consola a mediados del año pasado. Foto: Instagram Iván Duque

El expresidente Iván Duque volvió a aparecer en su faceta como DJ, luego de que a mediados del año pasado publicara una imagen al lado de una consola de sonido. Esta vez fueron los asistentes a un evento empresarial en Cartagena, quienes difundieron en redes sociales algunos videos mostrando su puesta en escena durante el pasado fin de semana.

En las imágenes se ve al exmandatario detrás de la consola mientras los asistentes siguen el ritmo de la música electrónica y el reguetón. Los participantes de la fiesta son algunos jóvenes presidentes y representantes de empresas mundiales que se reunieron en la capital del departamento de Bolívar, durante el Congreso del Global Leadership Community. Al parecer, luego de la intervención de Duque como expositor, le pidieron que cerrera el evento con su faceta como DJ.

“Compartí mi visión del presente y futuro de Colombia con líderes ejecutivos pertenecientes a @ypoglobal, donde abordé las oportunidades que existen en nuestro país en materia de inversión y turismo”, comentó en su cuenta de Instagram el exmandatario, hablando sobre su actuación en el congreso sin hacer referencia a su intervención musical.

De acuerdo con los videos que circulan en redes sociales, las canciones que tocó en el ‘show’ fueron “Feel So Close” del DJ Calvin Harris y “El amante” del puertorriqueño Nicky Jam. Algunos usuarios en redes aplaudieron su nuevo hooby, mientras que sus críticos se refirieron al hecho de que para dedicarse a este oficio no habría sido necesario pasar por la presidencia del país.

Duque ha mostrado su gusto por la música en reiteradas ocasiones como candidato a la presidencia y mientras estuvo ocupando el cargo. Se la ha visto tocar las guitarra con canciones de rock, en festivales de jazz e interpretando algún verso vallenato. El año pasado publicó una fotografía junto con una consola de DJ, dando a entender su nueva faceta.

“Estoy intentando aprender a producir música. Tengo mis guitarras, de las que disfruto mucho y estoy empezando a hacer producción mezclando. Me gustaría aprender, no solo volver a tocar los instrumentos que me gustan, sino empezar a mezclar géneros y trabajar con productores. Conocer un poco más de esa industria que me apasiona”, agregó después en el programa “Desnúdate con Eva”.