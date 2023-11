“Están advertidos”: Marilyn Patiño se defiende de amenazas y extorsiones

A través de un video, la actriz, acompañada de Abelardo de la Espriella, explicó que ya se encuentra asesorada para enfrentarse a los responsables de las extorsiones que le están haciendo. Foto: Instagram @marilynpatino1

Tras dar a conocer la tragedia que vivió su familia, por el asesinato de su ex pareja, Marilyn Patiño ha sido el centro de atención en diferentes medios de comunicación. De acuerdo con un video publicado en Instagram, la actriz explicó que Héctor Fabián Bonilla Ulloa, su ex pareja, fue asesinado en el departamento del Cauca, durante unas vacaciones con su novia. Posteriormente, las autoridades confirmaron que en el atentando del que fue víctima Bonilla también asesinaron a tres hombres más, presuntamente por narcotráfico y lavado de dinero.

Desde entonces, la actriz se vio obligada a migrar hacia los Estados Unidos, debido a que estaba sufriendo de amenazas constantes y extorsiones en su contra. Es por esta razón que hace unos días Marilyn Patiño publicó un video en su Instagram acompañada de abogado Abelardo de la Espriella, en el que él explica que la actriz no se encuentra sola y, de hecho, ya se está realizando el debido proceso para que se aplique la ley, tanto en Colombia como en Estados Unidos, a quienes se encuentran detrás de los delitos de extorsión:

Lo que dijo el abogado de Marilyn Patiño

“Quiero ser muy claro con este mensaje, Marilyn Patiño no está sola. La protegeremos con todas las herramientas que nos entrega la ley tanto en Colombia como en Estados Unidos. Así que todos esos bandidos delincuentes y oportunistas que la están extorsionando y presionando tienen que saber que como insistan en eso, va a caer sobre ustedes todo el peso de la ley. Están advertidos”, Dijo el abogado en el video.

La situación de Marilyn Patiño en Estados Unidos

Debido a las amenazas y extorsiones, la actriz se vio obligada a salir del país. De igual forma, a través de redes sociales, la artista explicó que su situación en Estados Unidos no es la mejor. En realidad, se encuentra pasando por un momento muy complejo en su vida, pasando necesidades:

“Una amiga me escribió para preguntarme que si era verdad que estaba pasando necesidades acá y efectivamente sí, estoy durmiendo en un colchoncito en el piso, así estoy. No me da miedo, no me avergüenza decirle al mundo que estoy pasando necesidades. Llego a este país amenazada, robada, a empezar de cero, no tengo miedo porque estoy con Dios. Soy una mujer trabajadora, siempre lo he sido, me gusta ganarme el pan, traer todo lo que mi familia necesite”.