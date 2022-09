Esto dijo Chichila Navia sobre el caso de acoso de su esposo Santiago Alarcón

El joven, que dice ser hijo de Santiago Alarcón, pide una alta suma de dinero por el supuesto abandono que sufrió por parte del actor y quien dice ser su mamá, la cantante barranquillera, Shakira. Foto: Instagram

Hace pocos días el reconocido actor colombiano, Santiago Alarcón, dio a conocer la situación de acoso por la que estaba pasando desde hace cuatro años, en los que un joven, del que no se conoce su identidad, lo estaría persiguiendo y extorsionando tras afirmar que él era su hijo.

Santiago Alarcón, quien contó su historia por medio de su cuenta de Instagram, reveló detalles de todo lo que esta persona estaba diciendo sobre el supuesto abandono que había sufrido por parte del actor, que, de acuerdo a lo que dice el joven, lo abandonó en el año 1992, cuando Alarcón apenas tenía 12 años.

En un momento, cuenta Alarcón, este joven lo interceptó en el teatro donde presentaría una de sus funciones, “resulta que hace poco, como dos o tres semanas estaba en el Teatro Nacional ensayando y justo cuando salía alguien de recepción me paró y me dijo no salgas porque hay un joven que dice que es tu hijo y que no va a salir hasta que hable contigo. Yo obviamente me asusté y no salí. Él dejó un teléfono y una carta y ahí yo me paniquié, porque lleva tres años acosándome”.

Después de años de ignorar los mensajes y las acciones judiciales que tomó esta persona en contra de sí, el actor decidió dejarlo todo en manos de las autoridades y sacarlo a la luz pública para que se tomaran las medidas necesarias.

Esto fue lo que dijo Chichila Navia sobre el caso

Hace pocas horas, la actual esposa del paisa y con quien lleva más de 20 años juntos, le agradeció a las personas que han estado detrás de todo este proceso y a los que han permanecido al tanto de la situación que está viviendo Santiago Alarcón y su familia.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 2 millones de seguidores, le dejó un mensaje a los que siguen el caso del actor y el joven que dice ser su hijo.

“Quiero darles las gracias a todos y todas a ustedes por los mensajes tan hermosos, por las oraciones, por todas esas palabras que han sido alentadoras para nosotros, especialmente para Santiago en este momento tan complejo. Yo tengo la certeza en mi corazón de que todo va a estar bien, estamos haciendo todos los procesos legales y todos los cordones de seguridad para que no pase a mayores. Gracias, de verdad es muy importante sentir vuestro apoyo”, dijo Cecilia.

Aunque hasta el momento no se sabe nada más sobre lo que está pasando detrás de la denuncia que hizo Santiago, la realidad que dejó entrever Chichila es que la seguridad del actor y su familia ya está en manos de las autoridades.