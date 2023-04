Fabián Ríos y Yuly Ferreira anunciaron que perdieron su bebé: “siento tu dolor”

La actriz Yuly Ferreira compartió un mensaje con el que dio a conocer su lamentable pérdida. Foto: instagram del artista

Fabián Ríos y Yuly Ferreira se han consolidado como una de las parejas más estables dentro de la industria del entretenimiento. Su familia, conformada por la pareja y sus dos hijos, hoy se encuentra pasando por momentos complicados debido a la reciente pérdida.

La noche del 17 de abril, Ferreira realizó una publicación a través de la cual informó la pérdida del bebé que se encontraban esperando hace unas cuantas semanas. El video muestra el momento en que la bumanguesa de 38 años habla con su hijo David, a quien le pregunta en dónde está su hermano y este responde: “En el cielo, jugando con papito Dios”.

“Hay ocasiones en que las palabras no pueden expresar lo se siente el corazón. El dolor es tan intenso que se siente no poder más. Solo Dios sabe por qué o para qué (...) quisiera respuestas pero no hay, simplemente hay cosas que no tienen explicación. Queremos controlarlo todo, pero pues así no funciona”, se lee en la descripción del video que Yuly Ferreira y Fabián Ríos publicaron en Instagram.

Más sobre entretenimiento Checo Acosta denunció que lo suplantaron y estafaron desde su cuenta de WhatsApp El cantante barranquillero fue víctima de los ciberdelincuentes. Conozca las recomendaciones para evitar ser estafado. Leer más Checo Acosta denunció que lo suplantaron y estafaron desde su cuenta de WhatsApp Muere el pianista de jazz Ahmad Jamal a los 92 años El pianista, compositor y director de orquesta fue gran amigo de Miles Davis, trabajó durante la revolución del bebop y ayudó a atraer un público más amplio al jazz. Leer más Muere el pianista de jazz Ahmad Jamal a los 92 años

La actriz de ‘Las muñecas de la mafia’ también mencionó que a pesar del dolor y de los sentimientos encontrados que le genera la pérdida, se encuentra agradecida por la posibilidad de haber tenido en su vientre al bebé durante un par de meses.

Le recomendamos: Amazon Video lanza función para controlar diálogos y música de forma independiente

¿Cuántos hijos tienen Fabián Ríos y Yuly Ferreira?

La pareja lleva más de 20 años junta y tiene dos hijos pero esta no es la primera pérdida que presentan. En julio de 2022, la actriz de 39 años en entrevista con el programa La Red, del Canal Caracol , reveló la pérdida de otro de sus embarazos momento que, según la madre, resultó ser uno de los más oscuros de su vida. “Yo sentía que era un varón, cuando fuimos al ginecólogo y él me dice: ‘vamos a revisarlo a ver cómo está’, después de tantas veces ir, nosotros escuchamos el corazón. A uno lo mandan al proceso de pastillas y no pasa nada, yo le decía: ‘está vivo’, pero finalmente no fue así”, aseveró Ferreira ante las cámaras del Canal Caracol.

En aquel momento, la actriz aseguró que en la Biblia encontró consuelo para reponerse de su pérdida y que la cantante Adriana Lucía la ayudó a acercarse a la iglesia para fortalecer su conexión con Dios.

Le sugerimos leer: La actriz Michelle Yeoh: “una mujer ordinaria puede ser una superheroína”