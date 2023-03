Integrante de CNCO reveló que no es padre biológico de quien creía era su hija

CNCO anunció la separación del grupo en la pasada edición de los Premios Juventud. Foto: Cortesía: Sony Music

Se trata de Zabdiel de Jesús, uno de los integrantes de la banda de pop CNCO, quien a finales del 2022, había anunciado que sería papá de la pequeña Luz De Jesús. Pocos meses después, el joven de 25 años le contó a sus seguidores que no era el padre biológico de la menor.

A pesar de que Zabdiel contó en su momento con ilusión la noticia del nacimiento de su hija, el video que tiene más 100 mil me gusta en Instagram muestra lo sorpresivo que fue enterarse de la realidad. Su pareja y también cantante, Talitha Ghetti le confesó la situación.

“Yo usualmente no hago videos así hablando frente a cámara, pero lo que les quería decir, lo tengo que decir así de frente”, afirmó Zabdiel en el video.

¿Qué dijo Zabdiel sobre su hija?

“Como saben unos meses atrás hice el anuncio de que soy papá de una baby, pues resulta que no sé hace un ratico, me enteré de que en verdad yo no soy el papá de la niña, en verdad no soy padre, no soy papá”, reveló el cantante puertorriqueño.

Y continuó diciendo que fue una parte de su vida a la que le sacó el mayor provecho y que espera cerrar este ciclo después de enterarse de la noticia. “En verdad fue algo que me disfruté muchísimo, mientras lo que duró me lo gocé. Obviamente, estaba con muchas cosas, muchos pensamientos, pero dentro de todo me lo gocé muchísimo. Es un capítulo que ahora estoy como dejando atrás en mi vida, pues dentro de otras muchas cosas buenas, eso es lo que estoy pidiendo ahora mismo y quería dejárselos saber”.

Finalmente, agradeció a las personas que estuvieron cuando anunció que sería papá primerizo y a quienes siguieron su etapa desde noviembre de 2022. “Gracias a todo el mundo que me apoyó cuando yo hice el anuncio, a todo el mundo que me tiró la buena y nada, los amo mucho, vamos a seguir para adelante”.

¿Qué dice la mamá de la bebé?

Después de las revelaciones públicas de Zabdiel, Talitha Ghetti dio su versión en su cuenta de Instagram, donde afirmó que desde antes del nacimiento de la bebé ya tenían la duda sobre la paternidad real del boricua.

“Quiero que sepan que yo nunca traicioné a Zabdiel, antes de conocerlo a él yo estaba saliendo con otro muchacho de Puerto Rico, y cuando nos enteramos de que yo estaba embarazada siempre supimos que había una mínima posibilidad de que no era de él”.

La cantante también contó que después del nacimiento decidieron hacerse un test: “igualmente fue un shock para todos, pero los planes de Dios son inexplicables, a veces. Quiero agradecer a @zabdieldejesus y a toda su familia por todo lo que hicieron por mí y mi angelito de Luz… Los quiero mucho y siempre estarán en mi corazón. Bendiciones”.

CNCO se separa

Durante la edición 2022 de los Premios Juventud y después de haber ganado el galardón a “Mejor fándom”, los cuatro integrantes de la banda de chicos anunció que se retira de los escenarios después de más de siete años juntos. Aunque la fecha no se ha definido, afirmaron que su retiro sería pronto, pero que esperan primero sacar un nuevo álbum y preparar una nueva gira antes de despedirse de su público.