“Humillante”: Pirry habla sobre cómo terminaron su programa de televisión

“Humillante”: Pirry revela detalles de cómo terminaron su programa de televisión

Guillermo Arturo Prieto La Rotta, más conocido como “Pirry”, es un reconocido periodista colombiano, que aprovecha sus redes sociales para compartir con sus seguidores varias experiencias de su día a día, siempre con la premisa de dejar una enseñanza o reflexión frente a la cotidianidad.

Sus redes sociales también son fuente de inspiración para toda persona que es amante de los viajes, pues mediante sus imágenes y videos resalta los diferentes paisajes y biodiversidad de los que goza el planeta tierra. Sus viajes, en lugares frecuentemente poco explorados, generan intriga y admiración en las más de 2 millones de personas que lo siguen a través de sus redes sociales.

Precisamente, en una de sus últimas publicaciones, Pirry aprovechó el espacio para hablar de dos episodios que marcaron su vida y con los cuales, según él, “no pudo aguantar las lágrimas”. Por un lado, se refirió a lo que significó en él la terminación de su emblemático programa de televisión, y por otro lado, cómo su pasión por la travesía lo ayudó a superar ese mal episodio.

El video que dura un poco más de seis minutos, viene acompañado con la descripción. “Cuando me quitaron mi programa de una manera humillantes e injusta, mi mamá me decía que “cuando una puerta se cierra, otra se abre”. Yo le decía “mamita, no me de consuelos pendejos”. ¿Están pasando un mal momento? Véanse este video, que de pronto por ahí les dejo una chispita.” Invitando a las personas a pensar sobre el propósito de la vida.

Pirry cuenta cómo terminaron su programa de televisión

“Uno de los momentos más emocionantes de mi vida, tal vez el más emocionante de mi vida, por lo menos de mi carrera, nació de uno de los momentos más horribles de mi carrera.” Con esta frase Pirry inicia el video en el que habla de cómo él cumplió un sueño, a partir de una situación laboral que lo aquejó por algún tiempo.

Guillermo empieza a relatar que en el año 2016 cuando se transmitía su programa él decidió tomarse un año sabático, dando por sentado que la continuidad de su producción no estaba en riesgo, pues hasta ese momento había sido merecedor de varios premios y reconocimientos nacionales que daban cuenta del éxito total que tenía en la televisión colombiana, sin embargo, cuando regresó al canal recibió la noticia que dio lugar a todo tipo de especulación.

“En el año 2016 yo la estaba viendo oscura, estaba llegando de un año sabático, regreso a Colombia después de gastarme los ahorros, y llego, y resulta que de un día para otro me echan a la calle, me echan de mi trabajo, me cancelan el programa, en medio de rumores de censura. Salí decepcionado, triste y caí en depresión, con una situación económica no muy buena que digamos.” Incluso, el periodista afirmó que cayó en cama y no quería salir de ahí.

En ese momento, Guillermo se apoyó mucho en su familia, sobretodo en su mamá, quién lo aconsejó, y le decía “mijito, mire que eso es que no le convenía”, “mire que al que le van a dar le guardan” o “mire que cuando una puerta se cierra otra se abre”. Frases que Pirry en el momento no les encontró sentido pues pensaba “mamá no me dé consejos tontos, sí, eso era que no me convenía ese cheque gordo que me daban allá y que necesito ahora”. Dando cuenta de la difícil situación financiera que enfrentaba en ese momento.

No obstante, pese a lo duro que fue para él tener que aceptar la salida de su programa, a medida que fue pasando el tiempo, empezó a entender un poco más los caminos y vueltas que da la vida, y la reflexión e introspección le permitieron ver el lado bueno de ese episodio.

“Empecé a sentir que me había quitado un morral de piedras de encima, y después empecé a sentir que tal vez me habían hecho un favor, porque a mí ese trabajo me estaba literalmente matando, físicamente y en salud mental, pero además me podía matar por otros lados. Yo no he estaba siendo feliz allá, y llevaba varios años de infelicidad”. Además, afirmó que de ahí también entendió que la vida le enseñó que uno no tiene nada seguro ni garantizado en la vida.

El video finaliza, contándole a sus seguidores que esa situación hizo que pudiera retomar muchos sueños que tenía por cumplir en su vida, entre ellos, llegar a lo profundo de un volcán en el Congo, una de las experiencias más emocionantes para él.

“Si a mi no me echan del trabajo no me doy cuenta que había perdido el norte me sueños, que era el de viajar y explorar. Si a mí no me echan del trabajo, no me obligan a reinventarme. Si a mí no me echan del trabajo no me obligan otra vez a coger mi cámara y hacer lo que hacía cuando inicié en el trabajo. Si a mí no me echan del trabajo yo no me reencuentro conmigo mismo”. Concluye el periodista.

Video de Pirry hablando de su experiencia

Aquí puede ver el video completo que Pirry compartió a través de sus rede sociales, en el que muestra algunos fragmentos de cómo fue conocer el volcán y qué tuvo que hacer para llegar a él.