Influencer descubrió infidelidad días después de que le propusieran matrimonio

Tammy Parra es tendencia en redes sociales luego de que publicara un video confirmando el fin de su relación con Ómar Núñez. La pareja acababa de comprometerse en París y solo tres días después ya había pruebas de una infidelidad.

Con más de 10 millones de seguidores en su cuenta de TikTok, Tammy Parra decidió acabar su compromiso en cuanto los rumores de una supuesta infidelidad se confirmaron. La influencer había viajado a Europa para celebrar su cumpleaños número 21 acompañada de su novio, quien la sorprendió frente a la Torre Eiffel con un anillo de compromiso.

La creadora de contenido compartió un video en sus redes sociales del momento en que su pareja, Omar Núñez, la conduce hasta un letrero de “Marry me” frente a la Torre Eiffel, se arrodilla y le pide matrimonio. Además de este, también publicó videos luciendo su anillo de Tiffany & Co. en Disneyland París y de la reacción de su familia al enterarse del compromiso.

Así se ‘destapó’ la infidelidad

Después de que se viralizara la pedida de mano, una usuaria de TikTok publicó un video asegurando que el novio de Tammy Parra le escribía por mensajes directos en su cuenta de Instagram con un tono que superaba los límites de la amistad. Según ella, esperó hasta ese momento para destapar la infidelidad porque quería evitar que la influencer mexicana se casara un infiel.

Parra tuvo que regresar a México sola y desde el aeropuerto, en medio del llanto, rompió el silencio y confirmó el fin de la relación. “Sé perfectamente lo que me merezco y en mi vida tengo una regla de oro: dejar ir a las personas que no me valoren y no me respeten. Yo voy primero, mi estabilidad va primero y si es necesario eliminar a ciertas personas de mi vida, aunque me duela, se va a hacer”, aseguró.

Por su parte, Omar Núñez compartió una historia en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 481 mil seguidores, disculpándose por lo sucedido. Entre lágrimas el influencer mexicano pidió perdón, aseguró que no hay excusas para justificar lo que hizo y que está pagando el precio de sus malas decisiones.

“Le fallé a la relación, le fallé a ustedes (...) claro que Tammy no se merecía esto, de verdad es una increíble mujer. Tenía todo con ella. Cometí el peor error de mi vida”, confesó Núñez.