Influencer Kika Nieto vende sus pertenencias para pagar deuda a la DIAN

Kika Nieto dijo que venderá el primer apartamento que compró. Foto: Instagram - Instagram

Erika Nieto, más conocida como ´Kika Nieto´, es una de las creadoras de contenido colombianas con mayor trayectoria en el mundo digital. Actualmente, la influenciadora cuenta con más de siete millones de suscriptores en su canal principal de YouTube y más de cuatro millones de seguidores en Instagram. Fue en esa red social, en la que Nieto contó que tiene problemas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que le puso una millonaria multa.

Lea: Lizzo rompe su silencio y niega las acusaciones “increíbles” de sus exbailarinas.

“Storytime de cómo esta mañana recibí una sanción por parte de la DIAN de aproximadamente 300 millones de pesos. Yo todavía no puedo creer que esto me esté pasando”, dijo Kika Nieto a través de sus historias.

En un video publicado el 24 de julio de este año en su canal de YouTube, la creadora de contenido contó que debe pagar intereses moratorios por la declaración de renta. “El error que yo cometí fue haberme desvinculado de la contabilidad; haber pensado que yo le entregaba los extractos, las facturas y la información al contador, y ya, que él se encargaba, pero no”, contó.

Ante esta situación, Nieto manifestó que a pesar de adquirir un préstamo para saldar la multa, venderá algunas de sus pertenencias, entre ellas, la primera propiedad que compró, para así poder cumplir con sus responsabilidades legales.

Más noticias de Entretenimiento Ariana Viera, Miss Venezuela, muere en accidente de tráfico en Florida Ariana Viera, Miss Venezuela, murió a mediados de julio en un accidente de tráfico en la ciudad de Orlando, en Florida. Leer más Ariana Viera, Miss Venezuela, muere en accidente de tráfico en Florida Así se veía Amparo Grisales en “Manuela”, la primera novela que protagonizó La actual jueza del programa ‘Yo me llamó' lleva más de 50 años de carrera. La actuación fue una de sus primeras facetas. Leer más Así se veía Amparo Grisales en “Manuela”, la primera novela que protagonizó

En uno de sus videos publicados, que lleva por nombre: ‘¿Cómo compré mi primer apartamento antes de mis 20 años?’, la influenciadora señaló que este momento ha sido difícil, lo que también la ha llevado a tener que aumentar su trabajo en las redes sociales.

Le recomendamos: Shakira aterrizó en Barranquilla: esto es lo que se sabe sobre su viaje.

“Como les he mencionado tal vez en mi canal de blogs (...) En este momento de mi vida estoy atravesando por diferentes situaciones y también les voy a estar contando por acá de temas económicos. Tuve que pagar una sanción en la DIAN que fue muy grande, bueno diferentes cosas que me van a hacer doblarme o triplicarme en el trabajo, entonces voy a empezar a subir muchos más videos a la semana; eso me alegra, pero también es un challenge por el tema del tiempo”, señaló Kika Nieto.

De igual manera, dijo a sus seguidores que “con la certeza de estar haciendo las cosas lo mejor posible, con un corazón dispuesto a aprender así duela y con la confianza de que Dios está haciendo algo grande, saldré mejor que como entré”.

¿Qué pasa si no declaro renta?

Según lo informado por el asesor tributario en línea Tributi, estas son las sanciones que recaen sobre una persona que incumple con esta obligación:

Si presenta su declaración de renta después de la fecha límite, tendrá que pagar una sanción por declarar tarde, conocida como sanción por extemporaneidad. Esta sanción equivale al 5% de su impuesto a cargo y aumenta con cada mes o fracción de mes que pase entre la fecha límite de pago y la fecha en la cual se presente la declaración de renta.

La sanción mínima que se pagará en 2023 por las obligaciones incumplidas o mal cumplidas con la DIAN es de $424.000 . Es decir, que solo por declarar un día tarde, ya tendría que asumir este valor, incluso si su declaración de renta arroja un valor a pagar de cero.

Le será enviado un mensaje de advertencia, notificando que cuenta con un mes máximo para realizar el pago correspondiente al monto del impuesto, de no ser cumplido este plazo se le anexara un 10%.

De no declarar impuestos sobre la renta en ninguno de los casos anteriores se le sumará un 20% como sanción con base en el valor de sus consignaciones bancarias o bien los ingresos brutos de la persona, esto se dará en relación con el periodo en el que no declaro impuestos o en relación con los ingresos de la última declaración que ha realizado.

Le puede interesar: Ana Sofía Henao denuncia a acosador que la persigue desde hace años: “Ayúdenme”.