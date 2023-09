Jose Narváez le pidió matrimonio a Cristina Hurtado por segunda vez: así fue

El primer matrimonio entre Josse Narvaez y Cristina Hurtado fue en 2013. Foto: @cristinahurtado

El actor y cantante Josse Narváez renovará los votos con su pareja la modelo Cristina Hurtado, quienes llevan veinte años de relación. Esta es la segunda propuesta de matrimonio que el cordobés le hace a la antioqueña, en medio de su cumpleaños número 40, después de interpretar la canción “Solamente tú” de Pablo Alborán.

Quizá le pueda interesar: El nuevo encuentro de Justo Almario y las Voces del Jazz

“Llevo aprendiéndome una semana esa canción porque ella me la enseñó como me ha enseñado muchas cosas en la vida, no puedo desperdiciar esta oportunidad de tener a la gente que más amas para decirle algo desde lo más profundo de mi corazón. Me haces el hombre más feliz del mundo, eres la mejor persona, ser humano, compañera, mujer y por eso quiero seguir compartiendo el resto de mis días contigo”, indicó Narváez.

Acto seguido, le pidió casarse con ella a lo que la presentadora hizo un gesto de sorpresa. Luego subió a la tarima donde estaba su esposo, él se arrodilló para pedirle nuevamente que fuera su esposa y finalmente respondió de manera positiva, como era de esperarse. En sus redes sociales agregó que “Siiiiii siiiii y siempre te diría que siiiii, Jose Narváez. Doy gracias a Dios por elegirte como mi esposo”.

El “sí” en redes lo acompañó de unas palabras sobre su relación: “Admiro tu esfuerzo por ser cada día mejor para ti, para mi, para tus hijos, tu familia, tu vida. Somos humanos en construcción perfectamente imperfectos y hemos aprendido con amor, respeto y nobleza a salir adelante! Contigo a mi lado siempre seré feliz porque conozco el gran hombre que eres!!”.

También podría leer: Cami Vásquez: el rostro de una nueva generación musical

Más noticias sobre Gente: Peine de bigote de Freddie Mercury fue subastado por más de $700 millones Este peine para bigote, hecho en plata por la marca Tiffany & Co, se convirtió en el más caro del mundo. Leer más... Peine de bigote de Freddie Mercury fue subastado por más de $700 millones Dua Lipa recomendó Cien Años de Soledad: “Este libro me hechizó” La cantante reseñó el libro del escritor colombiano Gabriel García Márquez, el más traducido del siglo XXI, según el Instituto Cervantes de Madrid. Leer más... Dua Lipa recomendó Cien Años de Soledad: “Este libro me hechizó”

La primera boda entre Jose Narváez y Cristina Hurtado

La pareja de presentadores se conocieron desde hace 20 años, en el 2003, en el programa Protagonista de Nuestra Tele, donde se hicieron pareja luego de una escena en la que debían darse un beso. Desde entonces, mantuvieron una relación de noviazgo, que decidieron sellar 10 años después contrayendo matrimonio.

La boda lo organizó Narváez a escondidas en San Andrés, que tuvo lugar el 14 de septiembre de 2013, en donde estuvieron acompañados de sus familiares y sus dos hijos Daniel (ya lo tenía Hurtado antes de conocerse) y Juan José. Cinco años después tuvieron a Mateo, el segundo hijo fruto de esta relación.

Puede leer también: Shakira llega a la música regional mexicana con “El Jefe”, su nueva canción