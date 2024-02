La influencer Sahar Sonia pide que la dejen de matonear tras ser vista con Peso Pluma

Sahar Sonia fue vista con Peso Pluma en un casino de Las Vegas, Nevada, lo que desencadenó en la ruptura del mexicano con la cantante Nicki Nicole. Foto: TikTok: Sahar Sonia/EFE

Después de la ruptura de la cantante Nicki Nicole con Peso Pluma, los internautas descubrieron quién era la mujer con la que estaba el mexicano durante la final del Super Bowl en Las Vegas, Nevada, el pasado domingo. En un video compartido en redes sociales se puede observar al cantante caminando con una mujer, ahora identificada como Sahar Sonia. La entonces pareja del artista, Nicki Nicole, no pudo asistir al evento deportivo por temas de agenda con varias presentaciones, pero el pasado martes publicó una historia en Instagram contando que el mexicano le fue infiel.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió la argentina, quien contó que terminó su relación con Peso Pluma. Asimismo, Nicole eliminó todas las fotografías de su cuenta de Instagram que tenía junto al cantante, por el momento él no se ha pronunciado, pero sí lo hizo Sahar Sonia, quien contó que es una influencer de Los Ángeles, California.

La creadora de contenido aseguró que sabía quién era Peso Pluma, pero que no tenía conocimiento de que estaba en una relación y que incluso desconocía la existencia de Nicki Nicole. “No sé quién es ella”, dijo Sonia. La influencer publicó un video solicitando que detuvieran el matoneo que estaban haciendo los usuarios de redes sociales contra ella.

Sahar Sonia pidió que paren con el bullying: “No sé quién es ella” #PesoPluma pic.twitter.com/p3VErnqiEO — Sucede News (@SucedeNews) February 14, 2024

“Creo que toda esta historia se ha exagerado. Sí, sí sé quién es Peso Pluma, pero no soy española, no estoy al tanto de las noticias en español, no sabía nada de su vida personal o sobre su relación”, dijo la influencer. “Pero quiero pedirles a todos que paren el matoneo, porque no es el tipo de persona que soy, no tenía la mala intención de romper una relación”, explicó Sonia.

Tras conocerse de que la influencer fue quien estaba junto al mexicano en los videos difundidos en redes sociales, las cuentas de ella han obtenido un incremento en sus seguidores en las diferentes plataformas que utiliza.

