El amor propio hace parte de uno de los aspectos más importante de la personalidad de los individuos. Es la forma como se proyectan diferentes comportamientos del ser humano, construyendo mecanismos de empatía, gratitud y admiración propia que se ven reflejados en la seguridad, confianza y respeto por el propio ser, proyectándose a sus entornos sociales, y que se convierten con el paso del tiempo en formadores de personas más solidarias y con una inteligencia emocional más sólida. Le puede interesar: Meditación guiada para atraer días positivos

Tara Well, experta en el tema y doctora en Psicología afirma que “si no nos queremos a nosotros mismos o nos sentimos inseguros, a menudo buscamos compararnos con otros. Necesitar que otra gente sea peor en algo para que seamos mejores es un rasgo habitual del narcisismo y no es una forma real de percibir a otra gente”, por eso es importante desarrollar día a día el amor propio,abrazar las debilidades, los miedos e incluso los malos días, para forjar carácter y aceptar los procesos de vida de manera resiliente, pero especialmente con una capacidad de adaptación desde el positivismo a como venga la vida, sin juzgamientos, ni destrucciones emocionales. Lea también: Meditación guiada para sanar emociones negativas

Escuche meditación guiada para fortalecer la autoestima

Cuando se pone el amor propio por encima de las circunstancias y personas que presenta la vida, es posible evitar y “anular” situaciones que generen algún tipo de desequilibrio energético emocional. Cada vez que usted agradece por su vida, por su esencia y por la forma como vive y ha vivido, está creando un muro protector que no le da paso a relaciones tóxicas que puedan perjudicar cualquiera de los entornos en los que se desenvuelve. Siga leyendo: Meditación guiada para dejar de pensar

