Santiago Londoño, entre el comercio y el proveedor

¿Quién es Santiago Londoño?

Soy ingeniero administrador de la EIA, con experiencia en marketing, trade marketing y ventas en compañías de consumo masivo con presencia mundial. Soy un apasionado por la tecnología y todo su ecosistema de mejoramiento de la vida diaria, crecimientos acelerados e innovación rápida y que genere valor para todas las partes.

¿Cómo comenzó la idea de crear TiendAPP?

Todo comienza cuando nuestro fundador, siendo responsable del canal tradicional para un proveedor muy relevante en el mercado, siente la frustración de no tener una comunicación oportuna e inteligente con sus clientes, que le permita no solo comunicar, sino escuchar a sus clientes. Luego de una búsqueda extensa, lo único que se encontró fue tecnologías de comunicación a través de SMS, lo cual no marcaba mucha diferencia. Es allí donde decidimos crear esta plataforma tecnológica para lograr que los proveedores y comercios puedan tener una relación online.

¿Cuál es el objetivo de esta aplicación?

El objetivo es la transformación del canal tradicional en Latinoamérica. Logrando ofrecer una experiencia única de atención a los comercios por parte de sus proveedores de consumo masivo, telecomunicaciones y fintechs. Pretendemos que los comercios mantengan un inventario óptimo que les permite crecer sus ventas en un 17 %.

¿Por qué decidió enfocarse en el comercio y no en otro nicho?

Me enfoqué en este nicho debido al conocimiento previo en este canal de comercios, y eso nos permitió encontrar estos dolores en la forma de atención. Además, pudimos diseñar una solución escalable que posibilite una transformación de raíz a un problema existente.

¿Cuál es su valor agregado de esta aplicación?

Con TiendAPP, los proveedores logran implementar rápidamente una solución que les permite alcanzar una gran exposición de sus productos y marcas, con una solución tecnológica que ofrece innovación rápida y constante para resolver los principales retos del día a día.

¿Cuál ha sido el crecimiento de la aplicación en estos dos años?

Hemos tenido un comportamiento muy positivo, hoy a través de nuestras diferentes soluciones se trazan US$30’000.000 al año, equivalente a un crecimiento del 312 %. En cantidad de clientes, hemos crecido 217 %.

¿Cuál es la proyección en crecimiento de la marca?

En TiendAPP proyectamos triplicar nuestro tamaño durante los próximos doce meses. Esto bajo un escenario conservador donde mantenemos nuestro crecimiento mes a mes.

¿Qué novedades llegarán a TiendAPP en los próximos meses?

Los próximos meses estaremos enfocados en la consolidación de nuestras soluciones en los mercados colombiano, ecuatoriano y uruguayo.

¿Qué opinión tiene sobre los emprendedores?

Tengo una opinión muy positiva y de admiración, pues los emprendedores son esas personas que buscan soluciones para mejorar la vida de otros, y que trabajan con un compromiso y pertenencia difícil de encontrar.

¿Qué recomendaciones les puede dar a los emprendedores que quieren alcanzar sus metas?

Luego de hablar con muchos emprendedores, las falencias más comunes que encuentro están en la falta de claridad de los experimentos que van a hacer para lograr definir su cliente, su producto, su plaza o go to market, su precio y la forma como lo dará a conocer. Recomendaría entonces tener mucha más conciencia y sentido de urgencia en probar y definir estos puntos, que permitan entender la sostenibilidad del emprendimiento.

¿Qué mensaje les puede dar usted a los lectores de El Espectador?

Los invito a seguir informados de todo lo que sucede a nuestro alrededor, y abrir la mente a la creación o implementación de nuevas ideas que nos permitan mejorar como sociedad. Esto incluye la creación de empresa, también a quienes trabajan en ella para hacerla cada día mejor y más competitiva.