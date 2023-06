Wes Anderson reacciona a sus tendencias en TikTok

Wes Anderson en la presentación de su nueva película 'Asteroid City', durante el festival de Cannes. Foto: EFE - SEBASTIEN NOGIER

Una nueva tendencia se ha venido apoderando de las redes sociales. Con la intención de romantizar la rutina, muchos usuarios en TikTok han decidido publicar sus videos inspirándose en el famoso estilo del director estadounidense Wes Anderson. La simetría, la paleta de colores pastel, el diseño de los títulos y los movimientos de cámara, han servido para que miles de personas hagan de sus pequeñas producciones un homenaje a la filmografía del cineasta.

Sin embargo, la tendencia no termina allí. Además de las rutinas, otros internautas han empezado a publicar videos donde muestran cómo serían otras películas famosas, si hubieran sido dirigidas por Wes Anderson y tuvieran las características de sus producciones audiovisuales. Ese es el caso de un video que se hizo viral por hacer una versión ‘Wes Anderson’ de Star Wars.

Vean esta locura, Star Wars by Wes Anderson.

¿Qué dijo Anderson?

El director se refirió a las publicaciones que circulan en redes sociales y que, en el caso de aquellas que van acompañadas del tema Obituary, de la banda sonora de su película The French Dispatch, hoy son más de 200 mil. Explicó que no creía que fueran los mejores tributos a su trabajo y que teme que pueden llegar a distorsionar la percepción que tiene el público de su obra.

“Solo me he expuesto a los videos verbalmente, no he visto ninguno de ellos. Obviamente, es fácil para mí entrar a internet y verlos, pero prefiero no hacerlo. Creo que es porque no quiero que eso me distraiga. Es como cuando te dicen ‘tu amigo hace una gran versión de ti’. Tal vez quieras verlo, o tal vez prefieras no ver otras versiones sobre ti, incluso si son buenas”, contó al medio The Daily Beast.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Wes Anderson?

La nueva película del director, ‘Asteroid City’, se estrenará en los cines colombianos el próximo jueves 29 de junio. La película contará con la participación de actores de renombre como Adrien Brody, conocido por su memorable papel en El Pianista; Scarlett Johansson, quien interpreta a la Viuda Negra en el universo cinematográfico de Marvel; Tom Hanks, actor principal de Forest Gump; Margot Robbie, Steve Carell, Edward Norton, Bryan Cranston, Matt Dillon, Tony Revolori, Tilda Swinton, entre otros.

El film se sitúa en una población desértica en Estados Unidos, en 1955. Allí, una convención de aspirantes a astrónomos y cadetes espaciales, que reúne a padres y estudiantes de todo el país con el objetivo de compartir su pasión y poner a prueba sus conocimientos, se ve radical y espectacularmente interrumpida por una serie de acontecimientos que cambiarían el mundo.

