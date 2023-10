Will Smith y Jada Pinkett están separados desde 2016

La actriz y cantante Jada Pinkett, junto al actor y rapero Will Smith. Foto: Getty Images

Jada Pinkett presentó un adelanto de su nuevo libro, Worthy, que será lanzado oficialmente el próximo 17 de octubre. Durante una entrevista sobre el libro para la revista People, la actriz y cantante estadounidense reveló detalles sobre su vida privada, entre ellos los problemas que tiene su matrimonio con el actor Will Smith, incluido el incidente en los Premios Oscar, cuando chateó al comediante Chris Rock, luego de que este hiciera un chiste sobre la alopecia de Pinkett, al compararla con el personaje de la teniente O’Neill.

“Pensé: ‘Esto es una obra de teatro. No hay manera de que Will lo golpee’”, le contó la actriz a la revista People. “No fue hasta que Will comenzó a caminar de regreso a su silla que me di cuenta de que no era una parodia”. Durante la entrevista, también contó que cuando el incidente se produjo, ella y su esposo llevaban seis años separados. “Estábamos allí como familia, no como marido y mujer. Pero cuando oigo a Will exclamar ‘esposa’ en el caos del momento, sufro un giro interno de: ‘Joder, soy su esposa”.

La autora del libro le dedicó un capítulo completo a este episodio, que fue titulado: El santo chiste, el santo tortazo y las santas lecciones. “Era un chiste muy ligero, como muchos dijeron, pero no era sobre mí. Estaba frustrada porque la mayor parte de la gente parece no poder entender lo devastadora que puede ser la alopecia. Se me rompió el corazón por los que viven con vergüenza, los niños que se han suicidado después de soportar burlas y ataques de sus compañeros de clase”, le dijo al mismo medio.

Con respecto al estado de su matrimonio con la estrella de “En busca de la felicidad”, Pinkett dijo que “todavía lo están averiguando”. “Hemos estado haciendo juntos un trabajo muy duro. Simplemente nos amamos profundamente y vamos a descubrir cómo es eso para nosotros”.

Más sobre el libro de Jada Pinkett

Pinkett también relató eventos personales como haber crecido entre padres consumidores, su sueño de convertirse en artista y el camino que debió recorrer hasta conseguir su primer papel en televisión. Narró su vida llena de altibajos, el nacimiento de sus dos hijos, su lucha contra la depresión y los pensamientos suicidas y su matrimonio.

“Will me llamó un día y me dijo: ‘llámame cuando llegues a Los Ángeles’ Cuando llegué a Los Ángeles lo llamé y no he podido deshacerme de él desde entonces”, contó durante la entrevista, donde aseguró que su relación con el actor tuvo efectos negativos en su salud mental. “Cuando conocí a Will, abandoné por completo mi salud mental. Estaba tan embriagada por él y nuestra dinámica. Realmente me sentí curada. Él se convirtió en la droga”.

