Horóscopo para hoy 12 de enero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Astrología

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Ahora conviene soltar expectativas y dejar de pensar demasiado. Vive el presente tal como viene, disfrutando sin esperar resultados.

Número del día: 0

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Paso a paso te estás transformando en quien soñaste ser. Tal vez no lo notes aún, pero los demás sí reconocen tu esfuerzo y evolución.

Número del día: 9

Aries (21 marzo - 20 abril)

Deja de buscar en otros lo que tú mismo puedes darte. Todo lo que deseas ya vive dentro de ti. Recuerda siempre tu valor.

Número del día: 12

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Qué alivio descubrir que elegiste bien. Con el paso del tiempo, las decisiones correctas sanan y rompen lazos que solo traen dolor.

Número del día: 1

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Permitirte perder el orden mental es necesario a veces. Volver a ti, reconstruirte y reencontrarte es parte de tu crecimiento.

Número del día: 4

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Atrévete a sentirlo todo, incluso el dolor. Llorar también fortalece. Aceptar la vulnerabilidad te ayudará a reconectar con lo que amas.

Número del día: 9

Leo (24 julio - 23 agosto)

Cuando el peso sea demasiado, observa tu entorno. El universo siempre envía señales para devolverte la energía que crees perdida.

Número del día: 15

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Liberar a alguien del corazón no ocurre de un día para otro. Requiere aprendizaje, paciencia y el valor de soltar lo que ya no suma.

Número del día: 3

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Es momento de elegirte y priorizarte. La etapa difícil empieza a disiparse. Confía en el proceso, el tiempo también es un maestro.

Número del día: 7

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Regalar calma atrae personas sinceras. Si pudieras verte desde los ojos ajenos, sabrías lo fuerte que eres. Lo bueno llega cuando menos lo esperas.

Número del día: 8

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Deja de anticiparte a todo. Permite que las cosas fluyan sin forzarlas. Si algo está destinado a ti, llegará en el momento justo.

Número del día: 6

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Valórate, cuídate y reconócete. No culpes al tiempo: perdiste el rumbo por dar importancia a quien no lo merecía. Hoy puedes retomarlo.

Número del día: 20

