Bogotá se está quedando corta con los escenarios para conciertos

Para 2025 ya hay más de 140 conciertos confirmados en el país. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

“Entre boletas para conciertos y festivales musicales me gasté casi $5′000.000 en 2024. Es una cifra bajita para todos los artistas que vinieron a Bogotá: Morrisey, Disclosure, el Festival Estéreo Picnic, Iron Maiden, Feid, Megadeth y Juanes, entre otros. Hubo artistas para todos los gustos. Ahora mi billetera me llora para que no gaste más plata, pero este año también promete”, dice Camila Garzón, fanática de la música que el año pasado aprovechó cada oportunidad que tuvo para ir a un concierto.

Según cifras del Ministerio de Cultura, en 2024...