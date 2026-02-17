Tarot de Mavé del 16 al 22 de febrero: lectura para Acuario, Piscis, Aries, Tauro y demás

Leo:l a¿a , pero otra Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tarot para Acuario

Este año que empezó hace poco ha sido como cien años por la intensidad de los sucesos… Usted que pensaba evaluar sus proyectos con lentitud reflexiva, ha debido tomar decisiones con afán, cruzando los dedos y apretando los labios. Y en este remolino se ha dado cuenta de que necesita compartir con otros visiones e intereses, tener su apoyo. Si hace una señal varios le responderán. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Tarot para Piscis

Ante la conclusión de que algunos proyectos en los que se comprometió en cuerpo y alma no van más, usted está pensando cambiar de rumbo; si se empecina en continuarlos perdería el tiempo… La próxima vez sus expectativas deben ser más realistas; tiene en mente grandes hazañas que “vuelan cerca del sol”, son riesgosas y muy difíciles de concretar. Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Aries

Que no le digan nada… Está cansado de oír consejos, muchos no pedidos, inoportunos y alocados. Tiene la cabeza como un avispero, de manera que sólo escuchará su propia voz, la de la intuición, y seguirá sus pálpitos; lo ha salvado de peligros y desaciertos, luego hay razón para pensar que esta vez también será así. Seguirá por su cuenta y riesgo, ignorando tantos consejos que en lugar de orientarlo, lo hacen naufragar en un mar de dudas. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Tarot para Tauro

Pasará veloz en medio de problemas frente a los que no puede hacer nada. Quedarse en estos, enumerando por enésima vez sus causas y consecuencias y atisbando soluciones; no es por ahí… Su paso veloz por estos enredos es la manera de salir adelante; usted no quiere anclarse en debates teóricos; está urgido de hacer cosas. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores, sin falta.

Tarot para Géminis

Con respecto a su vida personal usted es optimista; está convencido de que el destino le mostrará su cara amable y navegará con buen viento y buena mar. Lo ha sentido así desde los primeros días de Enero, un mes muy frío, con montañas de nieve, carreteras atascadas y cuerpos entumecidos… Ha superado serias dificultades, ha cambiado sus motivaciones y expectativas y se ha liberado de muchas cadenas. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Cáncer

De acuerdo con el siete de bastos del Tarot, al revés, la sensación de que repite tonterías no es nueva; el mismo bla-bla-bla… La vida necesita originalidad e imaginación; sin estas sólo quedaría la repetición de la repetidera; días iguales hasta el cansancio; el Aburrimiento. Si se escuchara vería que sus narraciones son innovadoras e interesantes; de otra forma no se explicaría el interés que despierta en sus interlocutores; sus palabras no se las lleva el viento. Velas rojas, muchas velas rojas.