Tarot de Mavé del 26 de enero al 1 de febrero: lectura para Acuario, Piscis, Aries y demás

Leo:l a¿a , pero otra Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tarot para Acuario

A varios les ha costado trabajo regresar a la rutina; cualquier pretexto es válido para echar globos. Usted empezó a sentir la presión del tiempo, la urgencia de tomar decisiones y aclarar el panorama; el tren arrancó a pesar de que le gustaría seguir contemplando el paisaje por la ventana de su casa. En palabras de Pablo Neruda: “Hoy de nuevo estoy vivo/ de nuevo/ te levanto, vida/ sobre mis hombros”. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Tarot para Piscis

Los días se sienten nuevos todavía… Fue sano dejar atrás tensiones y confrontaciones absurdas con algunas personas; reclamos repetitivos y gestos inamistosos. Usted no está dispuesto a mantener vínculos que le pesen; sabe que la vida no es fácil, luego lo justo y saludable es acompañarse de quienes lo ayuden a estar mejor. Saldrá en su búsqueda. Velas azules, muchas velas azules, sin falta.

Tarot para Aries

Las noticias del mundo lo desaniman; el malestar se instala… Al mismo tiempo, la vida llega con la promesa de cosas buenas y entonces, como le pasa desde hace varios meses, en medio de ilusión y temor, incertidumbre, optimismo y tenacidad, decide subir a la cima de la montaña. En palabras de Langston Hughes: “Porque si los sueños mueren,/ la vida es como un pájaro de alas rotas”. Velas naranjas, muchas velas naranjas, sin falta.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Tarot para Tauro

Resolverá con éxito algunos problemas, verdaderos nudos Gordianos; qué alivio… El As de bastos del Tarot, su primer arcano, resalta en mayúsculas su decisión y coraje. Hizo valer sus puntos de vista, sus derechos y afirmó que no está dispuesto a que lo embolaten; expertos en mentiras y dilaciones habían enredado sus proyectos de vida. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Tarot para Géminis

Usted reconoce que la humanidad está en un momento crítico pero también hay multitudes que trabajan y marchan por las calles del mundo, en contra de violaciones y atropellos, con el fin de resistir en tiempos aciagos… Las multitudes que marchan por las calles del mundo son la prueba de que no hemos claudicado ante la arremetida de los predadores bárbaros: esta imagen es alentadora. Velas amarillas, muchas velas amarillas, sin falta.

Tarot para Cáncer

Según algunas personas usted no cambia y debería hacerlo para no parecerse a esa fotografía sepia colgada en la pared, igual siempre… Desde su punto de vista, está satisfecho con su persistencia; no ha abandonado el amor ni el trabajo al primer tropiezo; ha tenido varios. Ha madurado y evolucionado; no ha brincado de un lado a otro, sin detenerse en ninguna parte, sin encontrar tierra firme. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.