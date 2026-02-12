Tarot de Mavé del 9 al 15 de febrero: lectura para Leo, Virgo, Libra, Escorpión y demás

Leo:l a¿a , pero otra Foto: Archivo Particular

Tarot para Leo

Usted no es pesimista aunque reconoce que el mundo está en un momento crítico, con la ceguera e indiferencia de muchos… Por superstición o lo que sea, siente que el pesimismo llama energías que traen más conflictos y descalabros y oscurecen el futuro que, sin duda, será más prometedor que las encrucijadas del presente. Trata de mantener a raya el virus contagioso del pesimismo. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores.

Tarot para Virgo

Al mirarse en el espejo se encuentra defectos; algunos saltan a la vista, otros no. Tiene una percepción equivocada de sí mismo que se opone, sí, se opone a la forma cómo los demás lo ven; para ellos usted siempre ha sido y es una persona atractiva y seductora por dentro y por fuera. Prejuicios inconscientes distorsionan su imagen frente al espejo; espejito, espejito… Una vela naranja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Libra

De acuerdo con el diez de bastos, lo rondan personas que están en función de aconsejar a los demás por su bien; consideran que así mejoran el mundo. Para no reaccionar de mala manera usted ha aguantado varias peroratas por su bien, todo por su bien… Qué pretensión la de quienes se creen con autoridad para aconsejarle sobre su vida y forma de proceder y qué pasividad la suya ¿Por qué no se pronuncia? Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Tarot para Escorpión

Está repasando recuerdos con indulgencia, sin culparse a sí mismo y sin culpar a otros por nada. Ha hecho su vida de manera responsable, ha encarado las dificultades y ha asumido retos titánicos a los que muy pocos se les hubieran medido, lo cual es una prueba innegable de su coraje. Y en el amor ha nadado por ríos caudalosos. Siquiera. Velas azules, muchísimas velas azules.

Tarot para Sagitario

De acuerdo con el As de bastos, su único arcano, sus principios sólidos lo guían. Ante el ascenso de las malas costumbres, a usted lo citan como ejemplo; es fiel a sus principios. Esta semana, cuando muchos en su trabajo, tratarán de pasar por el lado, entre la ambigüedad y el silencio, de nuevo será fiel a sus principios. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Capricornio

La ansiedad lo llena de malos presentimientos… Y no debería ser así: hay muchas cosas positivas en su haber para tener el corazón contento. El ambiente cargado de zozobra lo influye y siempre lo han desconcertado los primeros días del año, llenos de incógnitas sobre lo que puede pasar más adelante… Está fijando su atención en el mes de marzo; confía en que para ese momento haya superado la desazón. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.