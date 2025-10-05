Tarot de Mavé gratis del 06 al 12 de septiembre

Libra: Su vida ha estado a punto de salirse de cauce por acontecimientos inesperados, reacciones insólitas de algunas personas y varias sorpresas; pepitas de luz que entran por la ventana y lo deslumbran… Su vida, ardiente, como lava de volcán, que atraviesa el valle, es un espectáculo de luces y color y así seguirá. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.

Foto: Archivo Particular