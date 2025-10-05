Logo El Espectador
Tarot de Mavé gratis del 06 al 12 de septiembre

El Tarot de Mavé revela lo que los astros tienen preparado en el amor, la salud y la economía. Una invitación para descubrir cómo se moverán las energías en su vida esta semana.

Mavé
05 de octubre de 2025 - 07:00 p. m.
Libra: Su vida ha estado a punto de salirse de cauce por acontecimientos inesperados, reacciones insólitas de algunas personas y varias sorpresas; pepitas de luz que entran por la ventana y lo deslumbran… Su vida, ardiente, como lava de volcán, que atraviesa el valle, es un espectáculo de luces y color y así seguirá. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.
