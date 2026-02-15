Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Entretenimiento
Tarot de Mavé

Tarot de Mavé gratis del 16 al 22 de febrero

Descubra qué le deparan los astros en el amor, la salud y el dinero, y aprenda a sacar provecho de las energías que influirán en su semana. Una guía espiritual pensada para comprender los cambios, tomar decisiones acertadas y atraer el equilibrio que su vida necesita.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Mavé
15 de febrero de 2026 - 07:30 p. m.
Acuario: Usted no le dará cabida al miedo ni se quedará con los brazos cruzados; se pondrá al frente de sus proyectos. Su intención no es ignorar lo que pasa y nos mueve el piso; su manera de hacer resistencia es concentrarse en sus responsabilidades con total dedicación: esto es lo que corresponde… La primavera se acerca ya, serpenteando entre la nieve helada.
Foto: Archivo Particular

Temas recomendados:

Tarot de Mavé

Tarot de Mavé gratis

Tarot gratis

Tarot semanal

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.