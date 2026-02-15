Tarot de Mavé gratis del 16 al 22 de febrero

Acuario: Usted no le dará cabida al miedo ni se quedará con los brazos cruzados; se pondrá al frente de sus proyectos. Su intención no es ignorar lo que pasa y nos mueve el piso; su manera de hacer resistencia es concentrarse en sus responsabilidades con total dedicación: esto es lo que corresponde… La primavera se acerca ya, serpenteando entre la nieve helada.

Foto: Archivo Particular