Tarot de Mavé gratis del 16 al 22 de febrero

Descubra qué le deparan los astros en el amor, la salud y el dinero, y aprenda a sacar provecho de las energías que influirán en su semana. Una guía espiritual pensada para comprender los cambios, tomar decisiones acertadas y atraer el equilibrio que su vida necesita.
Acuario: Usted no le dará cabida al miedo ni se quedará con los brazos cruzados; se pondrá al frente de sus proyectos. Su intención no es ignorar lo que pasa y nos mueve el piso; su manera de hacer resistencia es concentrarse en sus responsabilidades con total dedicación: esto es lo que corresponde… La primavera se acerca ya, serpenteando entre la nieve helada.